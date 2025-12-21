Fiestas en Ituzaingó: descuentos de hasta el 30% y beneficios para cuidar el bolsillo de los vecinos

Llega fin de año y, como ya es costumbre en nuestra ciudad, el espíritu festivo se siente en cada rincón. Sin embargo, sabemos que el bolsillo suele ser la mayor preocupación en estas fechas. Por eso, el Municipio de Ituzaingó ha puesto en marcha una ambiciosa campaña de beneficios que busca no solo aliviar los gastos familiares, sino también fortalecer el motor de nuestra economía: los comerciantes del barrio.





Hasta el próximo martes 6 de enero de 2026, coincidiendo con la llegada de los Reyes Magos, los vecinos y vecinas podrán acceder a descuentos de hasta el 30% y planes de cuotas sin interés en productos seleccionados. La propuesta es amplia y diversa, abarcando rubros esenciales como gastronomía, jugueterías, indumentaria, regalerías y panaderías locales.





Lo que hace especial a esta edición es la integración de diferentes sectores productivos. Entre los protagonistas de esta red de beneficios se encuentran las Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAAS). Estos emprendedores locales, que elaboran productos con calidad artesanal y bajo estrictas normas de seguridad, ofrecen opciones únicas para la mesa navideña, desde conservas hasta delicatessen que no se encuentran en las grandes cadenas.

Para los más chicos, la campaña se potencia con “La Ruta de las Jugueterías”. Esta iniciativa, articulada con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, garantiza que los regalos de Navidad y Reyes tengan precios competitivos y opciones de financiación, permitiendo que la ilusión de los niños siga intacta sin desbalancear el presupuesto del hogar.





La gastronomía es, sin dudas, el corazón de nuestras celebraciones. En este sentido, gracias a un convenio clave entre el Municipio y el Centro de Panaderos del Oeste, diversas panaderías del distrito ofrecen una Canasta Navideña con precios acordados. Esta canasta incluye productos básicos y de calidad para que a ninguna mesa le falte el pan dulce y el budín tradicional.





Desde los centros comerciales hasta el corredor gastronómico de Martín Fierro, los locales adheridos ya lucen su identificación para que los vecinos puedan identificar rápidamente dónde comprar mejor. Comprar en Ituzaingó no es solo una cuestión de ahorro; es una apuesta por el crecimiento de nuestra comunidad y por sostener los puestos de trabajo de nuestra gente.





¿Dónde consultar los comercios adheridos? Para conocer el listado completo de locales, rubros y los beneficios específicos de cada establecimiento, el municipio ha habilitado un listado detallado que podés consultar haciendo clic en el siguiente enlace.