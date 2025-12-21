FIESTAS SEGURAS: Ituzaingó refuerza los controles de "Pirotecnia Cero" y advierte sobre fuertes multas

A pocos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Municipio de Ituzaingó ha vuelto a poner el foco en una política que ya es marca registrada en el distrito: la Pirotecnia Cero. Las autoridades locales ratificaron la vigencia de la Ordenanza 033/2019, normativa que declara a todo el partido como "Territorio Libre de Pirotecnia".

A diferencia de otros municipios que han optado por regulaciones parciales (permitiendo productos de bajo impacto sonoro), la normativa en Ituzaingó es taxativa: está prohibida la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público (tanto mayorista como minorista) de cualquier elemento de pirotecnia y cohetería.

Un cambio cultural necesario

El espíritu de la norma busca proteger a los sectores más vulnerables de la comunidad. "El objetivo es priorizar la salud y la convivencia", señalan desde la comuna. La medida apunta directamente a evitar el sufrimiento de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores y bebés, quienes sufren hipersensibilidad auditiva ante los estruendos. Asimismo, la prohibición busca reducir el estrés en las mascotas y prevenir los clásicos accidentes por quemaduras e incendios que suelen saturar las guardias médicas en estas fechas.

Clausuras y decomisos

Desde la Dirección General de Control Urbano advirtieron que los controles serán estrictos. Los comercios que sean sorprendidos vendiendo pirotecnia —incluso aquellos habilitados para otros rubros que decidan anexar estos productos ilegalmente— se enfrentan a:





El decomiso total de la mercadería.

de la mercadería. Multas económicas severas.

severas. La clausura inmediata del local.





Del mismo modo, el uso particular en la vía pública o propiedades privadas es pasible de sanciones económicas.

📞 ¿Cómo denunciar la venta o uso ilegal?

El Municipio solicita la colaboración de los vecinos para hacer cumplir la norma. Si se detecta venta ilegal en comercios, puestos callejeros o uso indebido en el barrio, se han habilitado los siguientes canales:



