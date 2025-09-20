Fin de semana nublado en zona oeste: ¿hasta cuándo lloverá?

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se ha dado a conocer la situación del estado del tiempo para este fin de semana. En lo que respecta a zona oeste, particularmente en partidos como Ituzaingó, Morón y Hurlingham, el pronóstico indica una leve baja de la temperatura, acompañada de lluvias y tormentas.



Este sábado 20 de septiembre, las lluvias estarán presentes durante todo el día. Se espera que por la mañana la temperatura ronde los 16° (con un 40% de probabilidad de lluvias) y que alcance los 20° por la tarde (con un 70% de probabilidad de precipitaciones). La noche estará acompañada de un descenso en la temperatura y fuertes tormentas.

En cuanto al domingo 21 de septiembre -siendo que muchos municipios celebrarán el Día de la Primavera, el Estudiante y el Jubilado- es importante señalar que el estado del tiempo contará con una leve mejoría. Es así como vecinos de Morón, Ituzaingó, Merlo y Moreno contarán con la posibilidad de asistir a diferentes actividades ya que se dispersarán las lluvias.



El cielo permancecerá con nubosidad variable durante todo el día, existiendo apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones. En cuanto a la temperatura, el SMN indicó que la mínima rondará los 17° y 23° será la máxima pronosticada, con vientos moderados.