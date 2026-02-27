Formando para la igualdad: Últimos días para inscribirse a la Diplomatura en Equidad de Género en Salud

Hasta el 28 de febrero inclusive continúa abierta la preinscripción de la Diplomatura en Equidad de Género en Salud 2026, una propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires que busca generar un espacio de reflexión de las prácticas en salud, desde una perspectiva de género y que contempla las diversidades.





La formación es gratuita y la realizan en conjunto el Ministerio de Salud Bonaerense y la Universidad Nacional de La Plata. En su quinta edición, la propuesta pedagógica está destinada a trabajadores de la salud, docentes, activistas y referentes de la comunidad.





Dentro de la currícula, la iniciativa contempla diversos seminarios, que abordan las temáticas:





Salud transfeminista: políticas públicas de equidad de género en salud

políticas públicas de equidad de género en salud Derechos en salud y políticas públicas para la comunidad LGBT+

Maternidades y salud perinatal: nuevas representaciones y prácticas

nuevas representaciones y prácticas Salud sexual: derechos sexuales y (no) reproductivos

derechos sexuales y (no) reproductivos Taller de políticas públicas integrales





Según confirmaron desde el Ministerio de Salud Bonaerense, la Diplomatura en Equidad de Género en Salud tiene dos encuentros sincrónicos por mes: el primer y tercer jueves de 14 a 16 y luego, desde abril a noviembre, la cursada se realiza de forma virtual con videos, lecturas y actividades previstas.





Asimismo, desde la cartera bonaerense destacaron que, para acceder al cupo es necesario tener aprobado el Seminario Transversal de Políticas Públicas en Salud que realiza la Escuela de Gobierno en Salud y es común a todas las diplomaturas.





Dicho seminario consta de tres clases que se dictarán los miércoles 4, 11 y 18 de marzo a las 14 de manera virtual y sincrónica. Las clases también quedarán grabadas y podrán verse en diferido.





Para anotarse en la preinscripción de la Diplomatura en Equidad de Género en Salud 2026 del gobierno bonaerense, es necesario completar el siguiente formulario. Hay tiempo hasta el 28 de febrero.