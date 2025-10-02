Fratelli Tutti en zona oeste: actividades para recordar el mensaje del Papa Francisco

La semana de la "Fratelli Tutti" es una propuesta -en clara alusión a la tercera encíclica del Papa Francisco, publicada en octubre de 2020- que convoca a todas las personas a celebrar, pensar y actuar en torno al mensaje que el Papa Francisco ha transmitido a lo largo de su mandato como Sumo Pontífice. Es así como, a través del grupo Factor Francisco y en colaboración con diferentes espacios, se estarán desarrollando distintas actividades virtuales y presenciales.



Este miércoles 1 de octubre comenzaron las mismas en La Flor de Barracas -espacio ubicado en Av. Suárez 2095, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- con la presentación del libro "Las implicancias políticas del pensamiento de Francisco". Esta actividad contó con la participación de Pablo Sáeman (sociólogo y antropólogo) y Gabriela Carpineti (abogada y docente), como presentadores y comentaritas de dicho libro.



Muchas de estas actividades se desarrollarán en zona oeste, como la de este jueves 2 de octubre que tendrá lugar, a patir de las 17:00hs, en "Casa Acción Social" del Municipio de Morón. Durante la misma se llevará adelante la inauguración de la muestra gráfica "Argentino Universal".

El viernes 3 de octubre -fecha exácta del lanzamiento de la encíclica Fratelli Tutti- se desarrollará la presentación del libro "¿Sigue teniendo vigencia la opción por los pobres?". Este escrito de Rafael Velasco se presentará, a partir de las 10:00hs, en la Parroquia de San Antonio de Padua (Centenario 1399).



La siguiente actividad en zona oeste tendrá lugar, el mismo viernes 3 de octubre, en el Centro Cultural, Social y Deportivo "Leito" de Hurlingham. Este espacio, ubicado en Arribeños 2309, se desarrollará desde las 16:00hs el encuentro "Mateada Fraterna: Fratelli Tutti".



La jornada cultural "Basta de crueldad: Hermanos todos", se llevará adelante el sábado 11 de octubre en el partido de La Matanza. Esta será la última actividad -en el marco de la "Semana Fratelli Tutti"- que se desarrollará en la zona oeste del conurbano bonaerense. La misma iniciará a las 18:30hs en la sede Grupo Cultural "Cruz del Sur" de Virrey del Pino (Los mirlos 8055).