Fueron por una discusión de pareja y descubrieron un desarmadero clandestino en Castelar Norte

Un llamado al 911 por un conflicto familiar derivó en el hallazgo de un desarmadero clandestino que operaba en una vivienda de Castelar Norte. El operativo se llevó a cabo este sábado 24 de enero en un domicilio de la calle España y Alem, donde la policía descubrió una gran cantidad de vehículos robados y autopartes acopiadas en el patio de la casa.



El hecho se desencadenó a tan solo cien metros de la Comisaría 7ma de Morón. Personal de esa seccional acudió a un domicilio de la calle España tras el reporte de un conflicto familiar. Allí, una mujer de 34 años les relató que acababa de mantener una fuerte discusión con su pareja de 55.



Con la autorización para ingresar al domicilio, los efectivos pudieron acceder a la vivienda. Allí se constató que el acusado tenía antecedentes penales y había cumplido una condena por robo.

Autopartes al borde de la pileta

Al ingresar al patio trasero, los oficiales se encontraron con un taller de corte a cielo abierto donde las piezas se mezclaban con la vida doméstica. Tal como se observa en las imágenes del operativo, puertas, capots y carrocerías se encontraban apiladas al borde de una pileta.



En el lugar se secuestró un Fiat Palio completo que tenía pedido de secuestro activo por hurto automotor desde marzo de 2025, a solicitud de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó.



Al revisar el resto de las piezas sueltas, los investigadores confirmaron el alcance regional de la banda: hallaron una puerta perteneciente a una Citroën Berlingo robada en noviembre pasado en Villa Pineral, otra puerta correspondiente a un Peugeot 206 con pedido de secuestro desde 2022 por un robo agravado en Santos Lugares, y un capot de un VW Gol Trend sustraído en mayo de 2025 en General Rodríguez.



Si bien se logró desbaratar el punto de corte el delincuente logró escapar antes de la llegada de la policía y permanece en calidad de prófugo. La causa, caratulada como "encubrimiento agravado por habitualidad con ánimo de lucro", quedó a cargo de la UFI N° 8 de Morón.