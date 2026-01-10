Gatillo fácil en Villa Lugano: Procesaron con prisión preventiva al policía que mató a Gabriel González

El juez Hugo Decaria procesó esta semana al oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Darián Gastón Miño, por el asesinato de Gabriel González, el vecino de Villa Lugano que recibió un disparo a quemarropa durante la Navidad pasada durante una discusión vecinal que terminó en represión, violencia y muerte.





La versión policial había intentado incriminar a la pareja de González, Nelly Portillo, a su hijo Dante y a su amigo, Néstor Chávez. Además de herirlos, los efectivos los acusaron de "homicidio en riña" y los mantuvieron detenidos.





Sin embargo, quedó demostrado que dicha versión era falsa. Además, la justicia dictaminó que se llevará a cabo otra investigación por encubrimiento contra otros cinco efectivos porteños, ya que el fiscal Edgardo Orfila dejó en evidencia el relato tergiversado que habían armado varios agentes.





La resolución judicial establece que “Miño disparó una escopeta -que se trataría del arma de fuego larga marca Benelli modelo M3 SUPER 90, calibre 12-70, con numeración M920436P17 en el armazón y 138837J17 en el cañón- contra el cuerpo de la víctima a una distancia de menos de cinco metros, logrando impactar municiones metálicas en el lado derecho del abdomen de la víctima, donde presentó lesiones”.





Además, los resultados de la autopsia a González revelaron que la víctima presentaba “hemorragias interna y externa, causadas por lesión de munición múltiple en tórax y abdomen" que terminó causándole la muerte.





Gracias a las imágenes de lo sucedido, que empezaron a circular rápidamente en las redes durante la tarde de Navidad, la Justicia insiste en que no hay ninguna duda de la correspondencia del momento en que Miño apunta y dispara y que se lo ve a González desplomarse.





Asimismo, el juez detalló que Miño es una persona “con entrenamiento en el uso de armas” y que tiene una gran trayectoria armamentística, ya que pasó en 2015 por el Ejército y, en 2018, entró a la Policía de la Ciudad, conociendo perfectamente la letalidad a corta distancia de las municiones antitumulto.