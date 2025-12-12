Golpe a la banda de "Caranchos": cayó el socio del líder y hallaron un arsenal en Ituzaingó

La investigación contra la "banda de los caranchos" no terminó con la caída de su líder en julio pasado. Esta semana, un nuevo megaoperativo ordenado por la Justicia reactivó la causa con 15 allanamientos simultáneos que terminaron con ocho nuevos implicados tras las rejas y el secuestro de un arsenal, tecnología de última generación y los sellos médicos utilizados para fraguar las pericias.



El golpe más significativo se concretó este jueves, cuando Gastón Tardini (34), señalado como el principal socio de Matías Giovanelli, el abogado influencer, se entregó en la UFI N° 5 de Morón. Tardini, quien había logrado permanecer en libertad durante la primera etapa de la causa, se vio "acorralado" luego de que la policía allanara sus domicilios y lugares de resguardo el día anterior, dejándolo sin opciones de fuga.

Allanamientos y arsenal

El operativo principal se desplegó el 10 de diciembre con 15 allanamientos simultáneos en Morón, Haedo, El Palomar, Ramos Mejía, Vicente López, Caseros, Ituzaingó y la Ciudad de Buenos Aires.



En estos procedimientos cayeron otros seis integrantes de la organización acusados de asociación ilícita y se aprehendió a otros dos sujetos.



Lo que encontraron los investigadores en las viviendas expone el nivel de sofisticación de la banda. Se incautaron máquinas para contar billetes, cajas fuertes, rastreadores GPS y teléfonos de alta gama.



Pero el hallazgo no fue solo tecnológico: la banda estaba armada. En uno de los domicilios de Ituzaingó se secuestró una pistola Glock calibre .40 con cargadores extendidos y municiones, mientras que en Morón hallaron una escopeta calibre 16.

¿Qué pasó en Ituzaingó?

El primer objetivo fue un supuesto estudio jurídico ubicado en Avenida Martín Fierro 3200. Allí, los agentes se encontraron con una estructura similar a la de una "cueva" financiera: incautaron dos máquinas para contar billetes, un detector de moneda falsa, una caja fuerte y tres dispositivos de rastreo satelital.



El segundo allanamiento, realizado en una vivienda de la calle Del Facón: la policía secuestró una pistola Glock calibre .40 equipada para un enfrentamiento de alta intensidad: contaba con un cargador extendido.

La fábrica de pruebas falsas

Además del dinero y las armas, los detectives dieron con la "cocina" de las estafas. En los objetivos de CABA se recuperaron sellos a nombre de médicas (Dra. Blanca Estigarribia y Dra. Carla Chackelevicius), recetas y documentación clave que utilizaban para fraguar las lesiones y engañar a las aseguradoras.



Con estas nuevas detenciones, la fiscalía a cargo de los doctores Claudio Oviedo y Marisa Monti considera que la estructura criminal ha quedado totalmente desmantelada.