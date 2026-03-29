Golpe pirata en Ituzaingó: frenó a revisar la carga, lo secuestraron y le robaron el camión

Un chofer que trasladaba un millonario cargamento de lácteos vivió una madrugada de terror al ser asaltado y secuestrado en su paso por Ituzaingó. Los delincuentes lo emboscaron sobre el Acceso Oeste, lo mantuvieron encapuchado dando vueltas en un auto durante una hora y finalmente lo abandonaron en la avenida General Paz para huir con el camión.



El hecho ocurrió el miércoles 18 de marzo. La víctima, un vecino del partido de General Rodríguez que trabaja para la empresa Transporte Álvarez, había iniciado su jornada a la 1:30 de la madrugada en la fábrica "Mamá Meche", ubicada en Chivilcoy, según informó La Posta Noticias.



Allí cargó el camión con cientos de cajas de leche, un lote valuado en más de 7 millones de pesos, con el objetivo de repartirlo a primera hora entre clientes de Lanús y Avellaneda.



La pesadilla comenzó minutos antes de las 5 de la mañana, apenas cruzó la zona del peaje de Ituzaingó en sentido a la Capital Federal.

La trampa y el secuestro

Según relató el chofer, mientras circulaba por la autopista escuchó ruidos extraños provenientes de la parte trasera del camión. Al descender para verificar la carga, constató que todo estaba en orden. Pero la maniobra había sido una trampa: antes de ingresar a la cabina, fue interceptado por dos sujetos, uno de ellos armado.



Bajo amenaza de muerte, los delincuentes le cubrieron la cabeza con una capucha y lo obligaron a subir a un automóvil de apoyo. Mientras uno de los asaltantes escapaba al mando del camión lechero, el otro cómplice se quedó custodiando a la víctima en el auto.



Durante aproximadamente una hora, lo mantuvieron privado de su libertad circulando sin rumbo fijo. En ese lapso, el secuestrador lo interrogó exigiéndole datos precisos: le preguntó si el camión contaba con rastreo satelital, qué tipo de mercadería trasladaba, hacia dónde se dirigía y si tenía familia.

Liberación y búsqueda del camión

Cerca de las 6 de la mañana, el vehículo se detuvo. "Te vamos a sacar la capucha, bajate hacia atrás sin mirar", fue la última orden que recibió el chofer antes de ser liberado del lado de provincia sobre la avenida General Paz, en dirección al Riachuelo.



Desorientado pero ileso, el trabajador caminó hasta una estación de servicio cercana desde donde logró comunicarse con su familia y con el propietario del camión para relatar lo sucedido y coordinar el traslado a la comisaría para asentar la denuncia.



Por estas horas, las autoridades buscan intensamente el vehículo robado: se trata de un camión Mercedes Benz 1720 Atron, color blanco, patente PHF-367, que como dato distintivo lleva una calcomanía en la parte superior delantera de la caja. Quienes puedan aportar información sobre su paradero deben comunicarse al 911 o directamente con la Comisaría 2da de Ituzaingó al 11-4624-4941.