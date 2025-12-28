Golpearon a una jubilada en una entradera en Merlo y la camioneta apareció en Ituzaingó

Una investigación policial permitió esclarecer un violento robo ocurrido en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo, donde dos delincuentes desvalijaron a una jubilada tras golpearla mientras dormía. El operativo culminó con la detención de un joven de 23 años y el secuestro de parte del botín, reconocido por la propia víctima.



El asalto tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en una vivienda ubicada sobre la Avenida Otero al 800. Según consta en la denuncia, una mujer de 77 años fue sorprendida por dos hombres armados que ingresaron a su domicilio por la fuerza, quedando registrados en cámaras de seguridad.



Tras reducir a la mujer mediante golpes y amenazas con armas de fuego, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, objetos de valor y un televisor, el cual se los ve cargar a pie en las filmaciones. Finalmente, huyeron del lugar a bordo del vehículo de la víctima, una Citroën Aircross.

La aparición en Ituzaingó y la caída

El rodado sustraído fue hallado abandonado 48 horas después del hecho en la zona de Ituzaingó, lo que disparó las alertas en la región. A partir de allí, personal de la Comisaría 5ta de Merlo inició tareas de campo y análisis de imágenes que permitieron identificar a los autores y ubicar su aguantadero.



Con el aval de la UFI N° 5 y el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón, se ordenó un allanamiento de urgencia en una propiedad de la calle Gibraltar al 1700. Allí lograron la detención de uno de los autores materiales del hecho.

Secuestro y prófugo

Durante la requisa, la policía recuperó elementos claves para la causa: el televisor robado, dos teléfonos celulares y una cadena con un dije, objetos que fueron reconocidos posteriormente por la jubilada.



El detenido quedó imputado por el delito de Robo agravado. Mientras tanto, los investigadores continúan con las pesquisas para dar con el segundo partícipe del asalto, un delincuente conocido en la zona bajo el apodo de "Pilincho", quien permanece prófugo.