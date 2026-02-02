Guerra gastronómica en el oeste: la ingeniosa respuesta de Shanghai Express a McDonald's

Lo que comenzó como una estrategia agresiva de marketing terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más virales de la gastronomía del oeste. Todo sucedió el pasado 22 de diciembre, fecha en la que Shanghai Express desembarcó oficialmente en Ituzaingó, marcando un hito con su propuesta de comida china rápida y tecnológica.



La expectativa era grande y la fila de vecinos esperando para entrar al local de la calle Zufriategui 975 era extensa. Fue en ese momento cuando un equipo de McDonald's apareció en escena repartiendo folletos y descuentos a los clientes que esperaban para probar los platos orientales.



Lejos de tomarlo como una ofensa, Tomas Xu, el chef e influencer detrás de la marca, decidió redoblar la apuesta con humor y sartenes en mano. Bajo la premisa de devolver el gesto, Tomi trasladó su cocina a la Av. Santa Rosa, epicentro gastronómico de zona oeste, y se instaló nada menos que frente al ingreso del restaurante de comidas rápidas.





"Como decidieron hacer tan lindo gesto, devolvemos con la misma gratitud de venir a cocinarles en la puerta y convidarles un poco a los clientes a ver si les gusta", comentó Tomi Xu con su humor característico. El chef cocinó en vivo tanto para los automovilistas que ingresaban al AutoMac como para los vecinos que transitaban por allí. También repartió su comida entre los diferentes comercios de la zona, regalando una degustación de este y otros platos para demostrar que en el oeste hay lugar para todos los paladares.

Tecnología y sabor oriental en el corazón de Ituzaingó





Más allá de la anécdota viral, la llegada de Shanghai Express consolida a Ituzaingó como un polo gastronómico de referencia. A diferencia de sus sucursales en Palermo o Belgrano, este local presenta un concepto futurista y familiar.



La propuesta combina los clásicos de la cultura china -como kung pao chicken, orange chicken, shanghai steak, etc- con un sistema de cocina completamente automatizada. El local está equipado con máquinas que "cocinan solas", lo que garantiza que los platos salgan rápido y mantengan siempre el mismo sabor tradicional y abundante.