Guía para el vecino: Cómo realizar reclamos, denuncias y alertas de seguridad en Ituzaingó
Sebastian Sanguinetti
Desde baches y ruidos molestos hasta alertas de seguridad: el Municipio de Ituzaingó centraliza la gestión vecinal a través de canales digitales y telefónicos gratuitos. Te explicamos paso a paso cómo usarlos, dónde acudir personalmente y las nuevas herramientas para prevenir delitos.
En busca de agilizar la respuesta ante los problemas cotidianos del barrio, el Municipio de Ituzaingó ha reforzado sus canales de atención al vecino. Ya sea a través de la web, por WhatsApp o mediante aplicaciones móviles. Hoy es posible iniciar gestiones administrativas y reportar situaciones de inseguridad sin necesidad de trasladarse, descongestionando oficinas y comisarías.
A continuación, detallamos las vías oficiales habilitadas para canalizar tus inquietudes.
🚨 Novedad: Alertas de Seguridad y Prevención
Para temas de seguridad, el municipio cuenta con sistemas modernos que complementan al clásico 911. Es fundamental distinguir entre una emergencia y una denuncia.
1. Programa "Ojos en Alerta" (WhatsApp)
Es una herramienta de participación ciudadana que conecta a los vecinos directamente con el Centro de Monitoreo a través de WhatsApp. Permite enviar audios, fotos, videos o ubicación en tiempo real.
- ¿Para qué sirve? Para reportar actitudes sospechosas, personas merodeando, alcohol al volante o principios de disturbios antes de que ocurra el delito.
- ¿Cómo unirse? Requiere un registro previo y una breve capacitación (virtual o presencial) para dar de alta tu número. Debes inscribirte a través de la web del municipio (miituzaingo.gov.ar - elige la opción seguridad y emergencias) luego "adherirse a Ojos en Alerta".
2. App "Seguridad MI" (Botón Antipánico)
Es la aplicación oficial del municipio disponible para celulares (Android e iOS).
- Funciones: Permite activar un botón antipánico, pedir asistencia médica, bomberos o defensa civil con un solo toque. Utiliza la geolocalización de tu celular para enviar ayuda.
- Costo: Gratuita.
3. Denuncias Penales Online (Provincia)
Si fuiste víctima de un delito (robo, hurto, venta de drogas) y no quieres ir a la comisaría, puedes usar la app "Mi Seguridad" del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
- Permite: Realizar denuncias formales o anónimas sin moverte de casa.
⚠️ IMPORTANTE: Ante una emergencia de vida o muerte o un delito en progreso, llama siempre primero al 911.
🏛️ Reclamos Urbanos (Luces, Baches, Limpieza)
Para problemas de mantenimiento urbano, la vía más eficiente es la Ventanilla Única Digital.
- Sitio Web: Ingresa a ituzaingo.gobdigital.com.ar.
- Teléfono de Reclamos: 0800-333-3330 (Línea gratuita de atención al vecino).
🔊 Ejemplo Práctico 1: Denuncia por Ruidos Molestos
Si te ves afectado por música alta a deshoras o ruidos industriales:
- Ingresa a la web y selecciona "Inspección General".
- Describe: "Denuncio ruidos molestos en calle [Nombre] al [Número]. Música a volumen excesivo los días viernes de 02:00 a 05:00 AM".
- Anota tu Número de Reclamo para el seguimiento.
🚔 Ejemplo Práctico 2: Reporte de Seguridad (Vehículo Sospechoso)
Supongamos que ves un auto desconocido estacionado hace horas con personas observando los movimientos de tu cuadra.
- No te expongas.
- Usa "Ojos en Alerta" (WhatsApp): Envía la ubicación y un mensaje de texto o audio: "Auto Gol gris, patente XXX, con dos ocupantes en actitud sospechosa en la esquina de Ratti y Belgrano hace 20 minutos".
- El operador del Centro de Monitoreo recibirá la alerta silenciosa y enviará un móvil policial para identificar a las personas.
📍 Atención Presencial
Si prefieres realizar el trámite cara a cara:
- Edificio Municipal: Peatonal Eva Perón 848, Ituzaingó Centro.
- Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 hs.
- Requisito: Lleva nota por duplicado y DNI. Pide siempre el sello de recepción.
💰 ¿Cuánto cuesta?
Es fundamental aclarar que todos estos trámites son gratuitos.
- No se paga por realizar denuncias de seguridad.
- No se paga por reclamar arreglos de servicios públicos.
- Las aplicaciones ("Seguridad MI", "Mi Seguridad") no tienen costo de descarga ni mantenimiento.