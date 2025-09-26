Habrá pantalla gigante en la Ciudad Deportiva de Ituzaingó

Mañana, Camioneros e Ituzaingó definirán el ascenso a la Primera B, y los hinchas del Verde verán el partido final en pantalla gigante en el Microestadio de la Ciudad Deportiva del León, en Blas Parera y Ventura Alegre, en donde puede ser un gran día para los hinchas.



Luego de la gran victoria ante el “Camión”, en la primera final de ida por 2 a 1, en el Estadio Carlos Sacaan bajo la lluvia, los dirigidos por Matías De Cicco se preparan para la batalla final que será mañana.



A partir de las 15:05, en el Estadio Hugo Moyano, ubicado en Camino de Cintura, se jugará la revancha entre el dueño de casa y el “Verde”, sabiendo que si gana o empata, volverá a la Primera B Metropolitana, luego de dos temporadas.



Contará con transmisión en vivo y en directo a través de DSports y por “Vamos Los Verdes”, en el canal de YouTube.



No solamente eso, sino que también, los hinchas ituzainguenses podrán ver el partido en pantalla gigante en el Microestadio de la Ciudad Deportiva de Ituzaingó, ubicado en Coronel Ventura Alegre y Blas Parera, a partir de las 14 hs, donde habrá un buffet económico y se cobrará un bono de contribución a solo $5000.

Por otra parte, mañana a partir de las 12 hs, habrá un banderazo en la puerta de la Sede Social, cito en Los Pozos 48, para despedir a los jugadores, en la antesala a la gran final de la Primera C.