Habrá paro en el fútbol argentino por conflicto con ARCA

Será el fin de semana del 8 de marzo y abarcará a todas las categorías del fútbol argentino. Es en repudio a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva.



El fútbol argentino quedó al borde de un parate luego de que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol resolviera por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo y del resto de las categorías, en repudio a la denuncia presentada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino.



La decisión se adoptó tras una reunión celebrada este lunes y comprende los partidos previstos entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.



La medida implica un freno total de la actividad oficial como respuesta institucional al avance judicial que derivó en el llamado a prestar declaración indagatoria a autoridades de la AFA.



En un comunicado, la entidad aseguró que “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA” y sostuvo que el pago de esos compromisos “se hizo en forma previa a su vencimiento”.

Además, cuestionó que el organismo recaudador “pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.



De esta manera, desde la AFA remarcaron que ese planteo ya fue realizado ante el tribunal interviniente y que la cuestión se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.



Sin embargo, esta semana habrá una nueva reunión en Ezeiza, y la otra opción que se barajaría, es parar por completo todos los torneos del futbol argentino por tiempo indeterminado, hasta que se pueda resolver esta situación.