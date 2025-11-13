"Haedo, capital nacional del cine de terror": Conocé los detalles del festival de este fin de semana

Este sábado 15 de noviembre a partir de las 15 se llevará a cabo el festival "Haedo, capital nacional del cine de terror", un evento que tiene como objetivo reivindicar el rol de la localidad del oeste como epicentro de diversas producciones audiovisuales de terror que se convirtieron en símbolos del cine de culto.





Para Demián Rugna, director de "Cuando acecha la maldad", Haedo es sin lugar a dudas la capital nacional de las producciones de terror porque, en sus calles, se han filmado todas las películas de la saga "Plaga Zombie", el primer film nacional de esa temática.





La primera película de la saga fue realizada de manera totalmente independiente en 1997 y se ha convertido en toda una influencia dentro del género del terror, llegando incluso a ser una de las películas argentinas más representativas dentro del cine de serie B.





Para conmemorar ese hito nacional en la cultura audiovisual del país e internacional, a las 15 de este sábado se proyectará "Un millón de zombies: La historia de Plaga Zombie", el documental del 2022 de Camilo de Cabo y Nicanor Loreti en la UGC 2 (Estrada 17, Haedo).





Asimismo, en el predio de la UGC 2 de Haedo, hacia las 16:30 se proyectará la película "Cuando asecha la maldad" con la presencia del director, Damián Rugna, y algunos de los actores que participaron del film.





Por fuera de las proyecciones audiovisuales, a las 18:30 se iniciará en la UGC 2 la "Zombie Walk", un desfile abierto a la comunidad para que los y las asistentes vistan sus mejores trajes de zombies y cosplays en una recorrida por las calles de Haedo que culminará en la Plaza San Martín (Maipú y Raspanti).





Por último, el festival "Haedo, capital nacional del cine de terror" culminará con una serie de shows en vivo en la Plaza San Martín que incluirá la presencia de las bandas Nasty Neighbours, Mentolados, Tortura y Pasco.