Haedo: Cómo avanza la renovación total del histórico "Showcenter"

Hace tan solo un par de días comenzó la serie de obras en el shopping "Al Oeste" de Haedo, el espacio también conocido como "Showcenter", un lugar de entretenimiento familiar emblemático del conurbano que fue adquirido el año pasado por el grupo IRSA para su recuperación y puesta en valor.





Con una inversión de más de 20 millones de dólares, el grupo empresarial buscará poner nuevamente a funcionar al complejo de Haedo con algunas novedades, como espacios gastronómicos, marcas de indumentaria, productos de belleza y alrededor de 50 locales comerciales.





El proyecto contempla una superficie de 75.000 metros cuadrados construidos y, según las últimas confirmaciones, se estima que, una vez finalizada la renovación integral, el "Showcenter" abriría sus puertas en el segundo semestre del 2026.





Asimismo, el Municipio de Morón anticipó que realizó un acuerdo con el grupo IRSA para que los accionistas utilicen la agencia de empleo moronense en la búsqueda de personal para el nuevo shopping, además de garantizar la participación de empresas locales, comercios y emprendimientos del distrito dentro del establecimiento, favoreciendo así el comercio local.





El recuerdo de un grande

Fundado en junio de 1997, el histórico "Showcenter" supo ser un espacio de reunión y comercios que rápidamente se ganó su fama en Haedo, acarreando a miles de vecinos y vecinas que se acercaban para realizar sus compras y pasar un tiempo en familia.





En sus inicios, el "Showcenter" contaba con sus ya conocidas 14 salas de cine, además de 24 pistas de bowling, locales de comida rápida y otros rubros. Rápidamente, el centro comercial se posicionó como uno de los más visitados durante décadas y tuvo su punto más alto de esplendor en los años 2000, atrayendo incluso a figuras internacionales, como Christina Aguilera, quien se presentó en vivo en el predio del oeste.





En el 2005, cambió su nombre por "Al Oeste Shopping" y, en las décadas siguientes, el espacio dejó de ser tan popular en la zona y sus actividades comerciales comenzaron a decaer.





Actualmente, continúan funcionando en el complejo del oeste las recientemente agregadas canchas de pádel y espacios de juegos, como así también las 14 salas de cine, que se conservarán en el nuevo proyecto de IRSA.