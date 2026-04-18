Haedo: forzaron la persiana de un local y robaron a metros de la estación

Un hecho de inseguridad golpeó al centro de Haedo durante la madrugada. Un delincuente ingresó a robar en la hamburguesería "Tribu Fat", ubicada en Marcos Sastre 21, tras aprovechar la soledad de las calles debido a la lluvia.



El comercio, situado a pocos metros de la estación de Haedo, fue blanco de un ataque cerca de las 6 de la mañana. Según relató el propietario, el atacante logró violentar la persiana metálica, provocando daños que obligaron a retrasar la apertura del local al día siguiente para realizar reparaciones.



El robo fue interrumpido gracias a la intervención de un vecino que pasaba por el lugar. Al ver al sujeto saliendo del local, comenzó a gritar, lo que provocó la huida inmediata del malviviente.



Aunque el aviso evitó un daño mayor, el delincuente logró sustraer dinero en efectivo, bebidas y dos teléfonos celulares.



Desde el comercio señalaron a La Ciudad que, más allá de lo material, sufrieron un perjuicio "moral y emocional" por el esfuerzo que implica llevar adelante el proyecto. El hecho no quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que complica la identificación del autor, quien dejó la caja registradora abierta tras el escape.



A pesar del mal momento, los dueños publicaron un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales destacando el apoyo de la comunidad de Haedo. "Seguimos de pie, más fuertes que nunca", expresaron, resaltando la rápida respuesta de los colegas comerciantes que dieron el aviso a tiempo.