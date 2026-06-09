Saltan rejas para entrar a las casas: alarma en Villa Udaondo por una seguidilla de robos

Vecinos de Villa Udaondo denunciaron una seguidilla de robos ocurridos en las últimas semanas, caracterizados por un mismo modus operandi: los asaltantes saltan rejas o paredones perimetrales para ingresar a las propiedades. A través de las redes sociales, los frentistas reportaron estos hechos y señalaron como presuntos autores a personas del mismo barrio.



Uno de los asaltos recientes ocurrió durante la madrugada de ayer lunes en una vivienda de la calle El Rancho al 3300. El robo ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana. Uno de los asaltantes trepó la reja y sustrajo una bicicleta rodado 29.



La familia afectada hizo público el caso, denunciando que los responsables residen en el barrio y tendrían información previa sobre los objetos de valor.

Robo en Francisco Ramírez: se llevaron herramientas y un cargador

Bajo un modus operandi similar, eludiendo el portón, el pasado 26 de mayo a las 3:23 de la madrugada, ladrones entraron a un terreno ubicado en la calle Francisco Ramírez, esquina Repetto, a tan solo 200 metros del otro robo.



De esa propiedad, los asaltantes se llevaron diversas herramientas de trabajo y un cargador de baterías. La mujer alertó al resto del vecindario ante la posibilidad de que estén ofreciendo los objetos robados en los alrededores.



"Los robos de este tipo se incrementaron: se han robado bicicletas y hasta desvalijaron casas. No sabemos si son los mismos en todos los hechos, pero hubo muchos robos por esta zona", concluyó la víctima en un posteo en redes sociales.

El pedido de los vecinos

Ante el incremento de este tipo de delitos, los residentes comenzaron a comunicarse a través de redes sociales para solicitar mayor intervención policial y judicial.



En sus reclamos, los frentistas apuntan contra los miembros de un domicilio sobre la calle Del Pretal, a quienes acusan de estar presuntamente involucrados en esta ola de ilícitos que afecta tanto a casas quintas como a viviendas humildes de la localidad.