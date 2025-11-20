Incendio en el Parque Industrial de Haedo: el fuego destruyó una fábrica de plásticos

Un incendio de grandes proporciones se desató anoche en el interior del Parque Industrial DECA, en la localidad de Haedo. El siniestro afectó a un galpón de aproximadamente 80 por 60 metros destinado a la fabricación de poliuretano.



Al momento del hecho la fábrica se encontraba cerrada, pero debido al material inflamable, las llamas avanzaron rápidamente. Fuentes oficiales calificaron el escenario como de "fuego generalizado", lo que provocó pérdidas materiales prácticamente totales en la estructura.





La magnitud de la emergencia obligó a un despliegue masivo: nueve dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Morón acudieron al lugar, sumando el trabajo de más de 70 efectivos. El operativo demandó tres horas y media de ardua labor hasta que se logró extinguir el foco.



"Se dio por finalizado sin víctimas civiles ni de Bomberos", confirmó una fuente cercana a los Bomberos. Además, en el lugar trabajaron de manera articulada personal de Defensa Civil, el Hospital de Morón, el SAME y la Policía para asegurar el perímetro.



Tras sofocar las llamas, la causa quedó en manos de la UFI N°4 de Morón, que deberá llevar adelante las pericias para determinar cómo se inició el fuego.