Haedo: le apuntaron a un nene de 12 años para robarle el auto al padre

Un hombre fue asaltado por delincuentes armados que lo abordaron cuando llegaba a su casa en Haedo junto a sus dos hijos. Durante la entradera, los ladrones amenazaron con armas de fuego a los niños para obligar al conductor a entregar su vehículo, el cual fue recuperado horas después gracias al sistema de rastreo satelital.



El violento robo bajo la modalidad "entradera" tuvo lugar el pasado martes, cerca de las 16:30, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Láinez y París, en la localidad de Haedo.





El hecho ocurrió cuando un hombre llegaba a la casa de su madre a bordo de un Volkswagen Bora oscuro, acompañado por sus dos hijos de 12 y 8 años.



Según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra, la víctima detuvo la marcha, descendió para abrir el portón manual e ingresó el vehículo al garaje delantero de la propiedad.



Un Toyota Corolla negro que circulaba por la zona detuvo su marcha en la esquina. Del mismo descendieron dos delincuentes armados que ingresaron corriendo a la vivienda antes de que el dueño pudiera cerrar el portón.



Los asaltantes redujeron al conductor y a los dos menores, obligándolos a tirarse al suelo. Durante el asalto, los delincuentes apuntaron con armas de fuego a las víctimas, incluido el niño de 12 años, para garantizar la entrega del rodado.



Tras hacerse con las llaves, los ladrones abordaron el Volkswagen Bora y emprendieron la fuga. Al salir marcha atrás, colisionaron contra los laterales del garaje, provocando daños en la mampostería y arrancando uno de los espejos retrovisores del auto.



Gracias al sistema de geolocalización del vehículo, el rodado fue recuperado horas más tarde en el interior del Barrio Carlos Gardel.

