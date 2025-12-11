Haedo: robaron una moto, dispararon 9 veces y cayeron por el GPS

Dos delincuentes de 18 y 33 años fueron detenidos esta tarde en Hurlingham tras protagonizar un violento robo en Haedo. Los asaltantes robaron una moto, se enfrentaron a tiros con los vecinos, efectuando al menos 9 disparos, y fueron embestidos por un automovilista que intentó evitar la fuga. Finalmente, la Policía los localizó gracias al rastreo satelital del rodado sustraído.



El hecho comenzó en la intersección de las calles Primera Junta y Congreso, cuando dos motochorros a bordo de una Honda Tornado interceptaron a una mujer de 51 años. A punta de pistola, le sustrajeron su motocicleta, una Kawasaki Z400 de color negro.





La situación escaló cuando los vecinos intentaron defender a la víctima. En ese momento, los delincuentes cubrieron su huida a los tiros: los peritos hallaron en el lugar al menos 9 vainas servidas calibre 9mm. Algunos de los disparos impactaron en la vidriera de un local comercial, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos.



En medio del caos, un vecino de 39 años que observaba la secuencia desde su Fiat Palio intentó interceptar a los asaltantes y embistió a uno de ellos. La maniobra terminó con el vehículo del vecino chocado contra un árbol y con daños en el tren delantero, mientras los ladrones lograban escapar: uno en la moto robada y el otro en la de apoyo.

La caída por GPS

La fuga, sin embargo, duró poco. La Kawasaki robada contaba con sistema de rastreo satelital, lo que permitió a la Policía de Haedo seguir la ruta de los delincuentes en tiempo real. La señal arrojaba una ubicación precisa en la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham.



Con la intervención de la UFI N° 5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, se ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle La Patria al 4300.



Allí se logró detener a los dos acusados: un hombre de 33 años y un joven de 18. En el lugar se recuperó la moto robada a la vecina de Haedo y se secuestró la Honda Tornado utilizada para cometer el asalto, además de la ropa que vestían al momento del tiroteo.