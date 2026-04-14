Hamburguesas con alma de campeones: el sueño mundialista que se cocina en Ituzaingó

En el ADN de nuestra zona oeste siempre convivieron dos pasiones: el deporte y la buena mesa. Pero lo que están haciendo Elias Tossi y Marco Rizzo lleva esto a otro nivel. Estos dos vecinos, taekwondistas de pura cepa, no solo están puliendo sus patadas arriba del tatami, sino que bajaron al "barro" de la cocina para cumplir un objetivo que trasciende el dojang: representar a la Argentina en la próxima Copa del Mundo en España.





Como bien sabemos los que pateamos estas calles, el deporte amateur en nuestro país es una lucha constante contra el reloj y el bolsillo. Lejos de bajar los brazos, Elias y Marco decidieron canalizar su disciplina marcial en un emprendimiento gastronómico con un propósito claro. Así nació Burger Spain, una propuesta que convierte cada bocado en un kilómetro menos hacia el viejo continente.





Burger Spain no es solo un delivery de fin de semana; es la ingeniería financiera de dos deportistas de alto rendimiento que entienden que para llegar a España necesitan el apoyo de su gente.

La propuesta es redonda (literalmente): vos disfrutás de una hamburguesa premium en la comodidad de tu casa y, automáticamente, te convertís en "sponsor" oficial de estos pibes que van a llevar la bandera de Ituzaingó a lo más alto del podio europeo.





Si sos de los que esperan el viernes para colgar el delantal y pedir algo rico, acá tenés la excusa perfecta para no sentir culpa por las calorías. El sistema es simple, directo y bien de barrio: los deportistas reparten los viernes, sábados y domingos de 20:00 a 00:00 hs, ideal para la previa del finde o el bajón del domingo a la noche. Llegan a Ituzaingó, Castelar y Morón (siempre conviene consultarles por el mapa específico de tu zona). Para elegir tu preferida, tenés que darte una vuelta por sus Historias Destacadas en redes sociales. Ahí tienen el menú actualizado con todas las opciones que te van a hacer agua la boca.





Ver a dos jóvenes del barrio emprender con esta garra nos recuerda por qué el oeste es lo que es. Elias y Marco están a un paso del tatami europeo, y cada pedido es un empujón más para que esos colores celeste y blanco flameen en tierras españolas.