“Haru Fest”: Todo sobre el festejo oriental que se celebrará en el oeste

Este domingo 9 de noviembre de 11 a 17:30, la Asociación Japonesa Seibu de Morón llevará a cabo el "Haru Fest", un festival relacionado a la primavera japonesa y que se podrá disfrutar en el oeste en una jornada que tenderá puentes entre culturas a través de la gastronomía y el arte.

La palabra “Haru” en japonés significa “primavera” y, en el país nipón, la estación se encuentra íntimamente relacionada con los árboles de cerezo o “Sakura”, ya que es en esta época cuando sus flores logran salir a brote y adornar todo de su peculiar color rosa.

En Japón, una de las celebraciones más comunes durante la primavera es “Hanami”, cuyo significado literal es “observar las flores”. Se trata de una ceremonia nacional muy importante que se lleva a cabo año tras año y consiste en hacer un picnic entre amigos, familiares o compañeros de trabajo, bajo los cerezos para poder disfrutar de sus bellas “Sakura”.

Desde finales de marzo hasta principios de mayo, las flores de cerezo florecen en todo Japón, y este proceso de floración es seguido por casi toda la población a través de las noticias en televisión y las redes sociales.

La flor de Sakura es uno de los símbolos más importantes de Japón y es amada por millones de personas por su extraordinaria belleza, de modo que la celebración del Hanami es uno de los eventos más esperados y disfrutados por las y los japoneses. Sin embargo, este domingo no será necesario viajar a Japón para disfrutar del ambiente festivo que trae aparejado la floración de Sakura: La Asociación Japonesa Seibu con su “Haru Fest” recreará en Morón la celebración nipona en un domingo apto para familias y amistades.

En el “Haru Fest” se podrá disfrutar de comidas típicas de Japón, como Katsudon, onigiri, nikuman, sushi, dulces tradicionales y más. Asimismo, desde la Asociación Japonesa Seibu destacaron que habrá opciones veganas para quienes no consuman carne y derivados de animales.

En esta edición del "Haru Fest", el platillo central será el ramen, una comida típica de Japón que se ha hecho muy popular en occidente gracias a los animes y los mangas.

Por fuera de lo gastronómico, durante la jornada de este fin de semana en Seibu, los y las asistentes podrán disfrutar de shows en vivo, emprendimientos locales y mucho más.

La cita es este domingo 9 de noviembre de 11 a 17:30 en la sede de la Asociación Japonesa Seibu (Mendoza 270, Morón). La entrada al evento tiene un valor de $2.000 y se adquiere en la boletería del espacio.