Horror en la estación de Ituzaingó: violaron de una joven en el túnel a las 10 de la mañana

Un hecho aberrante y de extrema gravedad encendió todas las alarmas en el centro de Ituzaingó. Una joven de 18 años denunció haber sido violada en el interior del túnel peatonal de la estación de Ituzaingó del tren Sarmiento. El ataque ocurrió a plena luz del día: fue un lunes, a las 10:30 de la mañana, en un sector por el que transitan cientos de pasajeros a diario.



El estremecedor episodio se registró el pasado lunes 16 de marzo. Según consta en la denuncia formal, la víctima descendió en el andén central de la estación Ituzaingó, minutos después de las 10:30 horas. Fue en ese momento que un hombre la abordó por la espalda, la tomó violentamente del cabello y, tras taparle la boca, la obligó a bajar hacia el túnel peatonal donde perpetró la violación.



Consumado el ataque, el agresor escapó con dirección a la zona norte de la estación. La víctima, en estado de shock, logró pedir ayuda y fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde se activaron de inmediato los protocolos sanitarios y de profilaxis.

La pista del uniforme y el pedido de justicia

Un dato clave que ya forma parte de la investigación surge del relato detallado de la víctima sobre la vestimenta del atacante. Según informaron familiares de la joven, ella pudo distinguir que el agresor vestía un pantalón de trabajo de color beige, similar al que utilizan los operarios de la empresa ferroviaria.



Esta descripción refuerza la sospecha del entorno íntimo de la víctima, quienes no descartan que el abusador pueda ser alguien con acceso o conocimiento de los movimientos internos de la estación.



Desde la familia expresaron una profunda angustia y exigieron que la justicia avance con celeridad en el relevamiento de las cámaras de seguridad para evitar que el atacante vuelva a actuar, señalando el enorme daño que este hecho ha provocado en el núcleo familiar.

Burocracia institucional y secuelas del horror

A pesar de la buena atención médica recibida en el Hospital Posadas, la familia denunció un vacío en el acompañamiento estatal posterior.



Según explicaron allegados a la joven, tras la denuncia inicial en Ituzaingó, fueron derivados a la Casa de la Mujer, pero allí les informaron que, por tener domicilio en el partido de Morón, la asistencia técnica y psicológica debía ser brindada por dicho municipio.



Sin embargo, denuncian que desde entonces no han recibido ningún llamado ni seguimiento.



Mientras tanto, las secuelas del ataque son devastadoras para la vida cotidiana de la víctima. Sus familiares relataron que la joven requiere compañía para salir a la calle y realizar las tareas simples.



La causa se encuentra en manos de la UFI N° 1 de Ituzaingó, donde se esperan los resultados de las pericias genéticas.

La seguridad a cargo de Trenes Argentinos, Cámaras que no funcionan y sin personal de seguridad

El caso vuelve a poner sobre la mesa la falta de vigilancia en el túnel peatonal de la estación, una zona cuya seguridad depende de la órbita de Trenes Argentinos. Esta empresa paga millonarias sumas a contratistas privados para la seguridad en las estaciones.



En el año 2022, Trenes Argentinos inauguró un centro de monitoreo de la Estación Once. Este centro cuenta con tres oficinas; una sala de Reuniones y Comité de Crisis; 20 puestos de analistas; 100 analistas de imágenes, en 3 turnos de 8 horas operando 40x20 minutos de descanso; 50 nuevos domos 4K Full HD, con un total de 790 cámaras de video vigilancia en la Línea Sarmiento; tótem de seguridad inteligente; y torres de vigilancia. En la estación de Ituzaingó hay al menos 25 cámaras y se sospecha que ya no funcionan.



Desde esta central se monitorea lo reportado desde la aplicación móvil “Trenes Seguros” disponible para que las y los usuarios puedan denunciar cuestiones de seguridad. Todo este moderno sistema falló por completo.



La Ciudad intentó comunicarse con la empresa, pero decidieron no contestar.



Las pregunta eran muy sencillas:



¿Funcionan hoy los sistemas de vigilancia en las estaciones?



¿Que pasa con el personal de seguridad que paga la empresa?



¡Como puede ser que un lunes a las 10 de la mañana, no haya personal de seguridad?



Preguntas sin respuestas para la joven ultrajada y para millones de mujeres que viajan día a día y que están hoy, completamente desprotegidas.