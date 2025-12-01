Hoy abren las inscripciones a las colonias de verano en Ituzaingó

La Municipalidad de Ituzaingó informó que desde hoy, 1 de diciembre, y hasta el 26 del mismo mes permanecerán abiertas las inscripciones para las colonias de verano 2026. Como cada año, esta propuesta gratuita ofrecerá una amplia variedad de actividades deportivas y recreativas destinadas a vecinos y vecinas de todas las edades, con el objetivo de promover el bienestar, el encuentro comunitario y el disfrute al aire libre durante la temporada estival.





Las colonias comenzarán el 5 de enero y estarán organizadas por grupos de edad, con días, sedes y horarios diferenciados para garantizar una mejor organización y acompañamiento. Según comunicaron, el cronograma será el siguiente:infantiles (5 a 12 años): lunes a viernes de 14 a 17:30 hs en el Polideportivo La Torcaza y el CIC Barrio Nuevo; adolescentes (13 a 17 años): lunes a viernes de 15 a 18:30 hs en las mismas sedes.; personas con discapacidad: lunes a viernes de 9 a 12 hs en el Polideportivo La Torcaza; niños y niñas con TEA (6 a 12 años): martes y jueves de 10 a 12 hs en La Torcaza; adultos mayores de 55 años: lunes a viernes de 10 a 17:30 hs.





Para inscribirse, las personas interesadas deberán completar el formulario online que estará disponible desde hoy en el enlace oficial. Una vez finalizado ese paso, deberán presentarse en la sede correspondiente con la documentación requerida: fotocopia de DNI (original y copia); ficha de salud y carnet de revisación médica.

En el caso de personas con discapacidad, también deberán presentar: Certificado Único de Discapacidad (CUD), calendario de vacunación actualizado y carnet de obra social.





Además, para la colonia de adolescentes, será obligatorio que un adulto responsable esté presente al momento de completar la inscripción para firmar el acuerdo de convivencia. Por su parte, las personas con discapacidad deberán coordinar posteriormente una entrevista con el equipo especializado del Polideportivo La Torcaza.





Junto a las colonias, durante todo el verano continuará en funcionamiento el programa Ituzaingó Saludable, que ofrece clases abiertas de zumba, yoga, bici fija, tenis y entrenamiento funcional para mayores de 18 años. Además, desde el 3 de enero estará habilitada la pileta libre arancelada, disponible los sábados, domingos y feriados de 10 a 20 hs.





La revisación médica, necesaria tanto para las colonias como para el uso de la pileta, podrá realizarse sin costo en los siguientes puntos: Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles): en diciembre, lunes a viernes de 9 a 17 hs; en enero y hasta la primera semana de febrero, de lunes a viernes de 9 a 18 hs y sábados y domingos de 10 a 18 hs; CAPS Gelpi (Gelpi 2156): durante diciembre, de lunes a viernes de 9 a 17 hs; CAPS 17 de Octubre (Alsina y Del Pretal): hasta el 6 de febrero, de lunes a viernes de 9 a 17 hs.





Para quienes necesiten ayuda para completar el formulario online, habrá asistencia disponible durante todo diciembre, de lunes a viernes de 8:30 a 19 hs, en el Centro de Desarrollo Social o Polideportivo más cercano. Para más información, la Municipalidad puso a disposición el teléfono 4621-9622, disponible de lunes a viernes de 8 a 20 hs.