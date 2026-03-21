Humedad, llovizna y empate en el Oeste

Ituzaingó igualó sin goles ante Talleres de Remedios de Escalada y el Verde no pudo conseguir su primer triunfo en el Campeonato. La próxima fecha, se verán las caras con Camioneros.



En una noche muy húmeda y con lluvia como invitado especial, se abrió la séptima fecha del Torneo de la Primera B Metropolitana, entre el “León” y el “Rojo” de Escalada, en un duelo de dientes apretados.



A pesar de haber tenido algunas aproximaciones, la mayoría por parte del Verde, no lograron generarles grandes complicaciones a los arqueros.



Sin embargo, en la parte complementaria, Talleres tuvo una sola situación a los 20 minutos del segundo tiempo. En un partido donde la lluvia fue protagonista, no hubo emociones y debieron dividir puntos.

De esta manera, Ituzaingó se mantiene en la parte baja de la tabla, con tres unidades.



En su siguiente presentación, el equipo dirigido por Guillermo Szeszurak visitará a Camioneros, el próximo sábado a las 14 hs, en Camino de Cintura, con el objetivo de cortar la racha negativa y conseguir su primera victoria en el Campeonato de la Primera B Metropolitana.



DEBUTÓ FRANCESCO CELESTE EN EL LEÓN



Por otra parte, el nuevo jugador del Verde, Francesco Celeste, hizo su debut con la camiseta de Ituzaingó, dado que llegó al club para reemplazar al delantero Edilson Giménez, donde fue operado de los ligamentos cruzados, y estará entre seis y ocho meses de recuperación.



Cabe destacar que Celeste llegó desde Excursionistas, donde este año firmó el contrato, pero luego tuvo que rescindir el contrato, ya que jugó cinco partidos con la camiseta Albiverde.

✍🏽 REFUERZO



Francesco Celeste se suma a Ituzaingó tras la grave lesión de Edilson Giménez. El volante ofensivo de 31 años tuvo sus últimos pasos por Excursionistas, Miami FC y Los Andes.



¡Bienvenido al León! pic.twitter.com/f2GqWcqJR3 — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) March 19, 2026

El experimentado enganche tuvo una larga trayectoria, donde surgió en Boca Juniors y pasó por Freamunde de Portugal, Quilmes, Potros UAEM de México, Siracusa de Italia, Cartaginés de Costa Rica, Nueva Chicago, Fénix, Los Andes, Beroe de Bulgaria, Zamora FC de Venezuela y Miami FC de Estados Unidos.