Hurlingham: dos líneas de colectivos llegan al hospital de PAMI

Las líneas 463R2 y 462 extendieron su recorrido para pasar por la puerta del Hospital de PAMI en Hurlingham a partir de un pedido del Municipio.



Luego de un pedido del intendente Selci al Ministerio de Transporte de la Provincia, las líneas 462 (ramal estación Jorge Newbery) y 463 (ramal El Destino) extendieron su recorrido para ingresar al barrio Newbery.



Lo más interesante de este recorrido para los vecinos de Hurlingham y otros partidos aledaños, es que ahora estos colectivos se detienen en la puerta del Hospital de PAMI en Hurlingham, en la calle Gral. O Brien 480, esquina Guardia Vieja.

Según el municipio, también se amplió el horario de atención médica en el hospital.