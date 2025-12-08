Hurlingham: fallo millonario contra una cancha de fútbol 5 por falta de seguridad

Un fallo judicial condenó a la propietaria de un complejo deportivo de Hurlingham a pagar una indemnización superior a los 31 millones de pesos por las graves lesiones que sufrió un joven durante un partido. La sentencia determinó que el predio no cumplía con las medidas de seguridad, lo que provocó que el jugador se fracturara tras tropezar.



El hecho que motivó la demanda ocurrió la noche del 11 de marzo de 2016. La víctima, que en ese entonces tenía 22 años, participaba de un encuentro recreativo cuando, producto del mal estado del césped sintético, tropezó con la alfombra y terminó enganchándose el brazo con el cerco perimetral.



El accidente le provocó múltiples fracturas en el húmero derecho, lo que obligó a una intervención quirúrgica para colocarle placas y tornillos, seguida de un extenso proceso de rehabilitación.

Fallas de seguridad y negligencia

Durante el proceso judicial, las pericias de ingeniería fueron contundentes respecto a las condiciones del lugar. Se comprobó que la distancia entre la línea de fondo y el alambrado era menor a medio metro, lo que representaba un peligro constante para los jugadores. Además, se detectaron columnas de hierro y hormigón sin protección y problemas de drenaje en el terreno.



El Juzgado consideró probado que la caída fue consecuencia directa de la "falta de condiciones mínimas de seguridad". Los informes médicos ratificaron que el joven padece una incapacidad física parcial y permanente superior al 21%, además de secuelas estéticas y un cuadro de estrés postraumático (incapacidad del 10%).

La condena

El tribunal ordenó una indemnización de más de 31 millones de pesos, cifra que contempla daño físico, psicológico, moral y gastos médicos futuros. Un dato relevante del expediente es que la dueña del predio fue declarada en "rebeldía", ya que nunca se presentó a contestar la demanda.



Por su parte, la aseguradora intentó limitar su responsabilidad al tope de la póliza de aquel entonces ($300.000), pero la Justicia desestimó el planteo por considerarlo "irrazonable" frente a la magnitud del daño y ordenó que la cobertura se extienda para garantizar la reparación integral de la víctima.