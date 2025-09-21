Hurlingham: la Reserva Natural Urbana cuenta con nuevos horarios

Las personas que disfrutan de la naturaleza y paseos al aire libre pueden encontrar, en la Reserva Natural Urbana "Presidente Néstor Kirchner", un espacio ideal para adentrarse entre los más de 9.000 ejemplares de árboles y las más de 240 especies nativas. Este lugar es catalogado como un "banco genético forestal invaluable" ya que allí también habitan más de 200 especies forestales "no originariarias", las cuales fueron implantadas hace más de 60 años.



En este pueden encontrarse desde eucaliptos, cedros y robles hasta cipreses, arces, acacias y frestos, entre otras especies. Antiguamente -sobre donde hoy se emplaza esta reserva- funcionó un centro de experimentación perteneciente al ex Instituto Forestal Nacional (IFONA). Dicho espacio se dedicaba a estudiar y proteger distitnas especies de árboles y otras tantas planta leñosas que hoy le dan un marco a la Reserva Natrual Urbana de Hurlingham.

La creación e institucionalización de este pulmón verde parte de la necesidad de preservar este espacio natural, para que el mismo se encuentre a disposición de toda la comunidad de Hurlingham. Esta reserva natural se encuentra ubicada en Juana Manuela Gorriti 3680 (William Morris, partido de Hurlingham) e invita a acercarse, todos los fines de semana, para "venir a leer, a caminar o desconectar un rato", señalaron desde las redes sociales de dicho espacio.



"Nuestro trabajo es promover acciones que apoyen nuevos proyectos de insvestigación, extensión con la creación de equipos transdisciplinarios que generen nuevos conocimientos asociados a la educación ambiental, la restauración de los ecosistemas y la conservación de lo nativo", indicaron desde el Municipio de Hurlingham.



Los horarios de la Reserva Natural Urbana "Presidente Néstor Kirchner", a partir de este fin de semana, se han actualizado: la misma puede visitarse, de 10:00 a 18:00hs, los sábados y los domingos. La misma se econtrará abierta -con senderos para recorrer e identificar especies de flora y fauna, espacios para leer o estudiar al aire libre, lugares para tomar unos mates- a menos que el pronóstico del día indique lluvia o un mal estado del tiempo.