Hurlingham: llega la carrera solidaria "Vamos Argentina 2026" a beneficio de los bomberos voluntarios

El Municipio de Hurlingham anunció una nueva propuesta que promete teñir las calles del distrito de deporte y compromiso social. Se trata de la carrera participativa "Vamos Argentina 2026", un evento pensado para unir a la comunidad del oeste en apoyo a una de las instituciones más queridas y vitales de la zona: los Bomberos Voluntarios.



La cita obligada para los amantes del running y para las familias que deseen pasar una mañana diferente será el próximo domingo 10 de mayo a partir de las 9:00hs. El punto de encuentro y largada será nada menos que el histórico cuartel central, ubicado en Gral. Julio Argentino Roca 1797.

Pensando en que todos los vecinos puedan ser parte de esta fiesta deportiva, la propuesta incluye dos circuitos. El primero es el participativo (5KM), ideal para aquellos vecinos que quieran sumarse a una experiencia recreativa, trotando o caminando. El segundo de estos recorridos es el competitivo (10KM), el cual está pensado para los corredores habituales de la zona que busquen un desafío mayor.



Desde la organización del evento destacaron que el objetivo principal de esta iniciativa es, más allá de la realización de la cita deportiva, recaudar fondos para acompañar y fortalecer el trabajo diario del cuerpo de Bomberos Voluntarios del distrito.

Cómo inscribirse a la carrera "Vamos Argentina 2026" y qué incluye el kit





Aquellas personas que deseen transpirar la camiseta y colaborar con esta cruzada solidaria, a beneficio de los Bomberos Voluntarios de Hurlingham, ya pueden ir asegurando su lugar. Para hacerlo, deberán ingresar al formulario oficial y completarlo con los datos que allí mismo se solicitan.



Una vez realizados estos pasos, se le asignará a cada inscripto su número de corredor. Este funcionará como una identificación al momento de realizarse la carrera. Es importante destacar que cada participante contará con una remera oficial del evento y desde la propia organización ya han recomendado a los corredores llegar con anticipación el día señalado ya que la indumentaria se entregará esa misma mañana antes de la largada.