Hurlingham: mató a su amigo tras una discusión y sigue prófugo

Un hombre de 32 años fue asesinado de dos balazos este martes en Hurlingham tras una discusión con dos jóvenes en la calle. Según la investigación, uno de ellos le disparó y ambos escaparon en bicicleta. Horas más tarde, la Policía detuvo a un adolescente de 17 años, mientras que el principal sospechoso, de 18, continúa prófugo.



El hecho ocurrió este miércoles al mediodía en la intersección de las calles Bradley e Inés de Pons, cuando la víctima, identificada como Diego Consencao, de 32 años, circulaba en bicicleta junto a dos vecinos.



De acuerdo con la investigación, en medio de una discusión, Sebastián Leandro Demichelis, de 18 años, extrajo un arma de fuego del morral que llevaba y le disparó a Consencao, provocándole dos heridas de bala en el tórax y la pelvis. Tras el ataque, ambos jóvenes escaparon del lugar sin robarle nada.

Efectivos del Comando de Patrullas de Hurlingham y de la DDI Morón llegaron a la escena y hallaron tres vainas servidas y un proyectil calibre .40, además de otras evidencias recolectadas por la Policía Científica.



Horas más tarde, la víctima falleció a raíz de las heridas. En tanto, los investigadores lograron detener al acompañante de 17 años, mientras que el ejecutor del disparo continúa prófugo.



La UFI N°3 y la UFI del Joven N°2 de Morón intervienen en la causa, caratulada como “homicidio”. Fuentes policiales indicaron que Demichelis, el joven buscado, tiene antecedentes por robo calificado y una causa previa en el Juzgado del Joven N°1.