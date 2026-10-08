Hurlingham: presentan "Magnifica Humanitas", la primera encíclica del Papa León XIV

En el marco de los preparativos para la histórica visita del Papa León XIV a nuestro país, el Municipio de Hurlingham anunció la realización de una jornada especial dedicada a profundizar en los mensajes centrales del actual Sumo Pontífice. Es así como bajo la consigna "Conociendo a León XIV", el encuentro buscará acercar a los vecinos los conceptos fundamentales de su reciente obra.



El eje central de esta convocatoria girará en torno a "Magnífica Humanitas", el histórico documento que marca el inicio del papado del nuevo líder del Vaticano. Esta primera encíclica aborda de manera directa los inmensos y complejos desafíos que plantea el acelerado desarrollo de la Inteligencia Artificial en nuestra vida cotidiana. En este sentido, la premisa fundamental del texto papal es la urgente necesidad de volver a poner a la persona en el centro de todas las prioridades. La obra propone un freno para analizar críticamente cómo estas nuevas herramientas impactan en nuestra esencia y en los vínculos sociales diarios.





Desde la organización de la jornada destacaron la enorme relevancia que tiene debatir estos temas de profunda actualidad en los espacios públicos y culturales del distrito. "Vamos a compartir una mirada sobre los cambios de nuestro tiempo y abrir un espacio de reflexión y diálogo", expresaron las autoridades locales al momento de promover este evento. A su vez, desde el Municipio de Hurlingham destacaron que el Papa León XIV reflexiona en la mencionada encíclica sobre la necesidad de atender a las personas: "su mirada lúcida sobre un tema tan apremiante nos parece valiosa e invita a ser compartida con todos en cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad".



La actividad contará con la presencia de dos disertantes de lujo que guiarán el debate. Por un lado, participará Sabrina Marino, quien se destaca como teóloga, investigadora y docente universitaria. Junto a ella estará el padre Eduardo Farrel, sacerdote de la Diócesis de Merlo-Moreno que aportará su valiosa visión pastoral y territorial al análisis. Estas presencias se dan en un contexto de intensa preparación espiritual y comunitaria, ya que las diferentes diócesis vienen reuniéndose sistemáticamente para profundizar en el pensamiento del nuevo Sumo Pontífice.



Este encuentro se llevará adelante el viernes 9 de octubre, a partir de las 18:00hs, en las instalaciones del Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Vergara 2396). Es fundamental destacar que se trata de una actividad con entrada libre y gratuita, pensada para garantizar el acceso de toda la comunidad. Sin embargo, debido a la capacidad que presenta el lugar y para asegurar una mejor organización, resulta necesario inscribirse de forma previa. Los interesados podrán asegurar su ansiado lugar completando sus datos personales a través del formulario oficial del evento, el cual ya se encuentra disponible en las redes y canales de difusión de la municipalidad.