Hurlingham: se incendió una Biblioteca Popular y piden ayuda para reconstruirla

Un incendio desatado en la madrugada del pasado miércoles 3 de diciembre causó graves destrozos en la histórica Biblioteca Popular de Villa Tesei, en la calle Teodoro Fels 190. Las llamas consumieron gran parte de los techos y pusieron en riesgo un acervo de 16.000 ejemplares, por lo que la institución lanzó una convocatoria a la comunidad para la limpieza y restauración del edificio.



El siniestro se desató durante la madrugada del pasado miércoles 3 de diciembre, cerca de las 5 de la mañana, en la histórica sede de la Biblioteca Popular de Villa Tesei, ubicada en la calle Teodoro Fels 190.



Si bien los peritos aún trabajan para determinar las causas exactas del fuego, las consecuencias materiales quedaron a la vista y son devastadoras.



Las llamas afectaron principalmente los techos de la propiedad, dejando vigas calcinadas y la estructura expuesta a la intemperie, tal como revelan las imágenes del interior del recinto.





La preocupación principal gira en torno al acervo de la institución: la biblioteca resguardaba unos 16.000 ejemplares. Aunque todavía no se pudo realizar un inventario preciso para cuantificar las pérdidas, las fotos muestran estanterías cubiertas de escombros y sectores donde el agua y el fuego impactaron directamente sobre los libros.



A pesar de la magnitud de los daños, la estructura general del edificio se mantiene en pie, lo que permite proyectar una reconstrucción. Mientras tanto, las autoridades de la biblioteca trabajan para reorganizar y sostener los talleres culturales que allí se dictaban.

Convocatoria a la comunidad

Ante la urgencia, se organizó una "Jornada Solidaria" de limpieza y reconstrucción para los días 20 y 21 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana.



Desde la institución solicitaron la colaboración de vecinos que puedan aportar mano de obra, específicamente en plomería, jardinería y arreglos generales. También se reciben donaciones de insumos: bolsas de consorcio, elementos de limpieza, barbijos y herramientas como palas, martillos y destornilladores. Quienes puedan colaborar deben acercarse a la sede de Teodoro Fels 190.