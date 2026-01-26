Hurlingham se prepara para una nueva edición de "El Bocha en su casa"

En el oeste está el agite y eso está más que claro. Es por esta razón que, en febrero, Hurlingham se alista para vivir lo que ya se ha convertido en una verdadera misa pagana para los fanáticos del rock nacional: la novena edición de "El Bocha en su casa". El evento, que rinde homenaje a la figura inigualable del músico argentino Alejandro Sokol, se llevará a cabo el próximo sábado 7 de febrero en el Paseo de la Memoria de dicho distrito.



Bajo la consigna "Si lo extrañás, lo volvés a ver", la jornada busca recrear la mística de quien fuera uno de los fundadores de Sumo y la voz inconfundible de Las Pelotas. El mismo se desarrollará precisamente en el barrio que lo vio caminar, crecer y convertirse en la leyenda del rock nacional y la música argentina.





Organizado de forma totalmente independiente por La Banda Pelotera de Hurlingham, esta actividad no es solo un recital, sino una reivindicación del sentido de pertenencia para con Sumo y el propio distrito. Es el barrio celebrando a uno de los suyos; a ese artista que, lejos de las poses de estrella, siempre mantuvo los pies sobre la tierra, pisando las veredas y con el corazón puesto en la música y con su público.



Para esta edición, la grilla promete mantener encendida la llama del "Bocha" con una increíble y bien pensada selección de bandas. Estas mismas, fiel al estilo y la identidad del "colectivo pelotero", repasarán clásicos y aportarán su propia impronta a este encuentro. Los grupos confirmados que subirán al escenario son:





Patagones.

Fisura 2.

Los Caídos.

Sokoles.

Corderos.

Macalma.





Alejandro Sokol y el legado que permanece vivo en el barrio





El acto de recordar a Alejandro Sokol es repasar una parte fundamental de la historia musical argentina. Desde aquellos inicios en los '80 junto a Luca Prodan, alternando bajo y batería en la primera etapa de Sumo, hasta su consagración definitiva como la estrella de Las Pelotas.



Sokol fue un artista que no necesitó de grandes artificios: su voz rasposa y su entrega física sobre el escenario le bastaron para conectar al instante con una generación entera. Su honestidad brutal, capaz de ir de la euforia a la melancolía en un segundo, le permitió acceder a una conexión especial con el público. Tras su etapa con Las Pelota y su último proyecto, El Vuelto S.A., su figura se agigantó aún más, dejando una huella imborrable que este festival se encarga de cuidar.





Datos útiles a tener en cuenta sobre el festival "El Bocha en su casa"



