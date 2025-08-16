Hurlingham: se presentará un libro sobre Gustavo Cerati este sábado

El libro en cuestión que se presentará este sábado 16 de agosto es "La geometría de una flor. Gustavo Cerati y la música electrónica". Dicho texto es un interesante trabajo de Sergio "Gito" Minore, autor y escritor que ya ha realizado diversas publicaciones sobre poesía, narrativa y literatura infantil, entre otros géneros que ha sabido abordar.



La obra de Minore busca reflexionar sobre la relación entre Gustavo Cerati, Soda Stereo y la música electrónica a través de las siguientes preguntas: ¿Se pueden pensar los últimos discos de Soda Stereo y los primeros de la etapa solista de Gustavo Cerati sin el aporte de la música electrónica?¿Acaso estos no son hijos de una comunión entre el rock que siempre practicó la contribución de este nuevo género en el que cada vez más se sumergiría?

La presentación del libro, que contará con la presencia de su autor, tendrá lugar en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Vergara 2396, Vila Tesei). Este encuentro comenzará a partir de las 19:00hs y el mismo contará -además de la charla y exposición con Gito Minore- con diferentes actividades para disfrutar de la jornada.



"Disfrutemos del concierto épico de la Orquesta Sinfónica Juvenil de nuestro municipio junto a la banda '0 es 3', reviviendo grandes éxitos de Gustavo Cerati", invitan desde la Subsecretaría de Cultura del Municipio de Hurlingham.



La entrada a esta jornada, que contará con exposiciones y feria de emprendedores, será totalmente libre y gratuita. Es así como se espera vivir "una noche inolvidable" en el Centro Cultural "Leopoldo Marechal" este sábado.