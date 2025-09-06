Hurlingham: tres mujeres detenidas por liderar una organización narco

Tras una investigación iniciada por una denuncia anónima, tres mujeres fueron arrestadas en Villa Libertad, William Morris, acusadas de integrar una organización narco. Una de ellas intentó escapar por los techos, pero fue recapturada. La Policía secuestró 2,5 kilos de droga, medio millón de pesos y una moto usada para el reparto.



Una denuncia anónima derivó en una extensa investigación de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón, que reveló el funcionamiento de una organización narcocriminal en Villa Libertad, entre la calle Juan de Garay y las vías del ferrocarril San Martín.



Según las tareas encubiertas, la banda estaba compuesta por tres mujeres y liderada por una conocida delincuente apodada La Tía, con antecedentes por venta de drogas en la Justicia federal y provincial.



El grupo alquilaba una vivienda sobre Juan de Garay y Esquel, que usaban como base de operaciones: allí fraccionaban estupefacientes durante la mañana para luego iniciar la venta en los pasillos del barrio.



La investigación advirtió la dificultad de acceder a los puntos de venta por la vigilancia constante de los integrantes. Por ello, el fiscal solicitó la intervención de un agente encubierto. La medida finalmente se descartó por el riesgo operativo, pero el magistrado autorizó allanamientos en cuatro domicilios.



Durante los procedimientos, en una vivienda de Villa Libertad fueron detenidas tres mujeres, una de las cuales intentó escapar por los techos hasta que fue rodeada y capturada.



El resultado de los allanamientos arrojó un importante secuestro: 2 kilos de marihuana, 360 gramos de cocaína, 500.000 pesos en efectivo, tres celulares, una moto usada en los repartos y elementos para el fraccionamiento.

Las dosis de cocaína se distinguían por cintas de colores en sus extremos, sistema que indicaba el valor de cada envoltorio.



La Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo de Santiago Marquevich, dispuso la detención e incomunicación de las acusadas, que serán indagadas en las próximas horas.