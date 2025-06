Hurlingham: vecinos podrán acceder a medicamentos con 30% de descuento

Los constantes aumentos en el valor de los medicamentos -los cuales registraron una suba de 5,2% durante los primeros tres meses de 2025, según el INDEC- han provocado que, en algunos casos, las personas deban seleccionar que fármacos adquirir en base al precio de los mismos y a la disponibilidad de dinero en sus bolsillos. Esta situación se agrava todavía más en aquel sector de la sociedad que no cuenta con una obra social y que acude habitualmente al sistema de atención primaria de salud.



Es por esta razón que el intendente Damián Selci anunció, luego de la firma de un convenio con un total de 13 farmacias, esta nueva política pública que comenzará a implementarse en el partido de Hurlingham. La misma beneficiará a los vecinos y las vecinas que no cuenten con cobertura médica y que se atiendan en el Hospital Municipal "San Bernardino de Siena" o en cualquiera de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS).

En principio, es necesario destacar que se incluirán más de 100 principios activos del vedemécum social. En simples palabras, se trata de aquellos remedios que son los más usados y necesarios: dentro de estos se pueden encontrar analgésicos, antibióticos, antihipertensivos, etc.



Los vecinos y las vecinas del partido de Hurlingham que se atiendan en los CAPS o en el Hospital Municipal "San Bernardino de Siena" deberán solicitar la receta correspondiente a alguno de los médicos con los que se atiendan, para luego acercarse a cualqueira de las farmacias adheridas a este convenio y así acceder al 30% de descuento.



Hasta ahora son trece los establecimiento adheridos -que a su vez se encuentran nuclueados en el Colegio de Farmacéuticos local- pero no se descarta que puedan sumarse más, a medida que vayan transcurriendo los días. Es por eso que, a continuación, detallamos cuáles son dichos locales en los que se aplicará este descuento a vecinos que no cuenten con obra social: