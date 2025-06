Ian Moche visitó Ituzaingó y recorrió las instalaciones del CeDITI

Lo que aconteció Ian estos últimos día es sin dudas algo a lo que ningún niño debería verse expuesto: el hostigamiento, el señalamiento, la discriminación y los mensajes de odio emitidos por parte de un adulto que, en este caso particular, provino nada más y nada menos que del presidente de la República Argentina. Esto ha llevado a que, en las últimas horas, la familia del influencer y activista por la concientización sobre el trastorno del espectro autista (TEA) realice un pedido ante la justicia para que Javier Milei retire su posteo en la red social X (ex Twitter) con mensajes agraviantes hacia el joven.



Es necesario destacar la actitud de Ian Moche, de tan solo 12 años, de acercarse a cuanto espacio le brinden para participar de forma libre y llevar adelante su misión de concientizar a la sociedad sobre las neurodivergencias y lo que implicar encontrarse dentro del espectro autista. Lejos de partidizar su lucha -y la de tantas otras personas en nuestro país- Ian y su familia se han reunido con un amplio abanico de protagonistas de la política como pueden ser María Eugenia Vida, Sergio Massa, Cristina Kirchner u Horacio Rodríguez Larreta.

En esta oportunidad, el joven influencer y su madre Marlene Spesso visitaron el partido de Ituzaingó. Fue así como compartieron, en primera instancia, una reunión con Pablo Descalzo (intendente del Municipio de Ituzaingó). "Lo más lindo fue compartir una merienda con Ian y su familia, en donde charlamos sobre la situación actual de la discapacidad en el país, las trabas que viene poniendo el Gobierno Nacional para no entregar o renovar las pensiones y el maltrato en general que está sufriendo todo este sector", le destacó Nahuel Segovia (subsecretario de Hábitat Social del Municipio de Ituzaingó), a este medio, sobre el encuentro con Ian Moche del cual también formó parte.



En las imágenes compartidas por el intendente Pablo Descalzo en sus redes sociales, se lo puede ver a Ian Moche comentándole como es el funcionamiento de un cerebro neurodivergente: "es el cerebro que tiene un desarrollo, que llega al mismo objetivo que el neurotípico pero de otra manera" ya que "fisiológicamente los cerebros son iguales pero la información que le llega al cerebro la interpreta de una manera distinta". Luego de dicha reunión se dirigieron al Centro de Desarrollo Infantil TEA de Ituzaingó (CeDITI), espacio destinado a las familias TEA del distrito, en donde fueron recibidos por Ileana Rodríguez (coordinadora del CeDITI) y Fabián Basílico (secretario de Salud del Municipio de Ituzaingó).

0:00 / 0:36 1×

"El mundo no tiene que adaptarse, ya es lindo como es, el tema es la sociedad que no está preparada para las personas autistas", afirmó Ian durante la reunión que mantuvo con el intendente. "Otra cosa que creo que es muy importante, es convertir los apoyos en un hábito", sostuvo el joven activista en el marco de dicho encuentro.



"Mientras que en nuestro país, no todas las personas y funcionarios facilitan el día a día de aquellas personas que perciben el mundo de manera diferente, en nuestra ciudad nos enorgullece haber construido este especia que amplía oportunidades y acompaña a las familias", manifestó el intendente Pablo Descalzo luego de charlar con la familia de Ian y haberlos acompañado a recorrer las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil TEA "Eva Perón". Dicho espacio, ubicado en Vilela 2051, cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, musicoterapeutas y neurólogos; además de contar con tres consultorios, áreas administrativas, sanitarios, espacios de recreación y jardín.