Intento de robo en el Coto de Santa Rosa: cayeron tres adolescentes con mercadería embolsada

Tres menores de edad fueron aprehendidos durante la madrugada tras ingresar por la fuerza a la sucursal del supermercado Coto ubicada en el límite entre Castelar e Ituzaingó. Los implicados, dos adolescentes de 16 años y uno de 15, fueron sorprendidos in fraganti por la policía cuando intentaban escapar con un botín de mercadería que ya tenían embolsado.

Accesos violentados y persecución interna

El hecho ocurrió en el local comercial situado en la intersección de la avenida Santa Rosa y la calle Alem. Según fuentes de la investigación, personal del Comando de Patrullas que realizaba recorridas preventivas en la zona advirtió que uno de los accesos al supermercado había sido violentado.



Al ingresar al establecimiento para inspeccionar, los efectivos visualizaron a tres sospechosos en el interior. Al notar la presencia de los uniformados, los jóvenes intentaron darse a la fuga corriendo por los pasillos del comercio, pero fueron rápidamente interceptados y reducidos.

El botín: electrónica, bebidas y chocolates

Tras asegurar a los aprehendidos, la policía constató que los adolescentes habían acopiado una gran cantidad de artículos de distintas clases, los cuales estaban acomodados para ser sustraídos.



El botín incluía productos de alto valor comercial: múltiples bandejas de cortes de carne envasados al vacío, decenas de botellas de bebidas alcohólicas y latas de energizantes, cajas de chocolates, artículos de perfumería, máquinas de afeitar y productos electrónicos como auriculares y parlantes.

Situación judicial

El gerente de la sucursal, un hombre de 53 años, se presentó para radicar la denuncia correspondiente tras los daños y el intento de saqueo.



Debido a la edad de los detenidos (15 y 16 años, oriundos de la localidad de Hurlingham), la causa fue caratulada como robo agravado y quedó en manos de la Fiscalía Juvenil N° 2 de Morón, que ya dispuso las medidas de rigor para este tipo de casos.