Investigadores de la UNAHUR logran un avance mundial usando cannabis para combatir bacterias letales

Desde los laboratorios de Villa Tesei hacia el mundo. Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y del CONICET ha protagonizado un hallazgo científico de relevancia internacional: descubrieron que el cannabidiol (CBD), un compuesto natural del cannabis, puede combinarse con antibióticos para aniquilar bacterias que hoy son inmunes a los tratamientos tradicionales.



Este descubrimiento llega en gran un momento dado que las bacterias multirresistentes —conocidas popularmente como "superbacterias"— son responsables de más de 700 mil muertes al año en todo el mundo. La resistencia a los fármacos avanza tan rápido que la ciencia predice que pronto podrían superar al cáncer como principal causa de muerte global.

​El estudio, publicado recientemente en la prestigiosa revista internacional Pharmaceutics, se centró en combatir patógenos peligrosos (bacterias gramnegativas) que suelen encontrarse en unidades de terapia intensiva, como la Escherichia coli o la Klebsiella pneumoniae.



Para combatirlas, los médicos suelen usar una "última línea de defensa": un antibiótico llamado colistina. El problema es que la colistina es muy tóxica (puede dañar riñones y neuronas) y las bacterias están empezando a resistirla. ​"Identificamos que el cannabidiol (CBD) actúa de forma sinérgica al combinarse con este antibiótico y comprobamos que puede eliminar patógenos de manera eficaz", explicó Paulo Maffía, líder del trabajo y director del Laboratorio de Aplicaciones Biotecnológicas y Microbiología (LABYM) de la UNAHUR.



Lo revolucionario del hallazgo no es solo que mata a la bacteria, sino cómo lo hace. Al usar CBD junto con el antibiótico, se logra el mismo efecto potente, pero utilizando dosis mucho menores de colistina.





"Con CBD podemos disminuir las dosis de colistina necesaria y de ese modo evitar efectos secundarios, como comprobamos en nuestro trabajo", destacó el biotecnólogo del CONICET. Esto significa tratamientos más seguros para los pacientes en estado crítico.

Orgullo universitario y defensa del sistema científico nacional





Este avance pone de manifiesto, una vez más, la calidad del sistema universitario público del conurbano bonaerense. Es así como Jaime Perczyk, rector de la UNAHUR, no dudó en resaltar el valor estratégico de estos hallazgos para el país: "la universidad es una de las plataformas que tiene la sociedad argentina para producir conocimiento que contribuya al desarrollo de nuestro país y este descubrimiento es un aporte importante para la salud".



A su vez, la autoridad universitaria subrayó la necesidad de "fortalecer y jerarquizar la carrera de investigación científica".