Ituzaingó: dos jóvenes detenidos por amenazas de bomba al AUPI

Una llamada que alertaba sobre una bomba en la Secundaria N°5 AUPI de Ituzaingó generó un operativo de evacuación y seguridad. La investigación derivó en allanamientos en San Antonio de Padua, donde detuvieron a una menor de 16 y a un joven de 18 años.



El pasado martes 10 de septiembre, la Policía recibió una llamada que advertía sobre la colocación de una bomba en la Secundaria N°5 AUPI, ubicada en Olazábal y Soler, a metros de la Plaza 20 de Febrero de Ituzaingó.



De inmediato se activó un operativo de seguridad que incluyó la evacuación del establecimiento, la presencia de Bomberos Voluntarios y peritos en explosivos.



Tras una inspección, se descartó cualquier riesgo y las actividades escolares pudieron retomarse con normalidad.



La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó, a cargo de la doctora Bonini, con la colaboración del agente Arduengo, y fue llevada adelante por personal de la DDI Morón.



A partir de las tareas de rastreo, se estableció que los llamados habían sido realizados desde dispositivos pertenecientes a dos jóvenes domiciliados en San Antonio de Padua.



En un allanamiento en Echeverría y Billiken, la Policía secuestró un teléfono Moto E y aprehendió a una menor de 16 años. En otro procedimiento, en Barabino y Clarín, se incautó un Moto G y se detuvo a un joven de 18 años.

Los teléfonos secuestrados



Ambos fueron trasladados a sus respectivas sedes fiscales, donde quedaron imputados por el delito de intimidación pública.