Ituzaingó: robó de un auto estacionado, lo vieron en las cámaras y lo detuvieron

Un ladrón de 28 años fue detenido en Ituzaingó luego de robar objetos de un auto estacionado en plena madrugada. El delincuente abrió la puerta de un Chevrolet Corsa estacionado, se llevó un criquet, un parlante y una llave cruz, pero quedó registrado por las cámaras municipales y lo atraparon a los pocos metros.



A las 4 de la mañana de hoy, un delincuente forzó la puerta del acompañante de un Chevrolet Corsa estacionado en Martín Rodríguez y Posta de Pardo, en el barrio Ferroviario.



Del interior del vehículo se llevó un parlante, un criquet y una llave cruz, aunque no advirtió que su accionar estaba siendo registrado por las cámaras municipales de seguridad.



Desde el Centro de Monitoreo dieron aviso inmediato al Comando de Patrullas, que llegó cuando el ladrón ya había cruzado la calle y lo detuvo en el lugar.



Al ser identificado, se comprobó que tenía 28 años, era vecino de la zona y contaba con antecedentes: en abril había sido condenado a tres meses de prisión por coautoría de otro robo simple.



El fiscal Marcelo Tavolaro, a cargo de la UFI N°1 de Ituzaingó, pidió su detención en esta nueva causa, caratulada como robo simple, argumentando riesgo de fuga.