Ituzaingó: abren la inscripción para un curso de manipulación de alimentos

Está abierta la inscripción a una nueva edición del Curso de Manipulación Segura de Alimentos. El mismo se dictará en dos jornadas durante los días 25 y 27 de marzo, en el horario de 8:30 a 13 horas, en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles).



Esta iniciativa del Gobierno Municipal junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires está destinada exclusivamente para los trabajadores y microemprendedores de Ituzaingó que, por su actividad, estén en contacto directo con alimentos en las etapas de preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte o distribución, para que su manipulación cumpla con los estándares de seguridad e higiene.



Los vecinos y vecinas que completen la capacitación, podrán obtener el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos de la Provincia de Buenos Aires según el Código Alimentario Argentino, obligatorio para todas las personas que realicen actividades que requieran estar en contacto con alimentos.



Los interesados e interesadas en participar de esta propuesta deben completar el formulario de inscripción, ingresando en el siguiente enlace:https://forms.gle/JAM7YtsvtHdKddZ26



Los cupos son limitados. Más información: Comunicate con la Dirección de Bromatología por mail dir.bromatologia.itu@gmail.com