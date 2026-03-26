Ituzaingó: abrió la inscripción para estudiar entrenador de fútbol

El municipio abrió la inscripción a la nueva edición del Curso de Instructor y Entrenador de Fútbol Municipal (Niveles 1, 2 y 3) que iniciará el 13 de abril en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles).



La capacitación tiene como objetivo formar instructores/as y entrenadores/as infanto-juveniles capaces de generar un espacio seguro y sano para los niños y niñas que se inician en el deporte. Para ello se brindarán herramientas pedagógicas y se enseñarán técnicas y estrategias propias de la actividad.



Además, quienes hayan completado el curso durante 2025 podrán continuar su formación en el Curso de Entrenador de Fútbol Municipal Nivel II. A su vez, quienes finalicen el segundo nivel están habilitados a inscribirse a las prácticas pedagógicas correspondientes al tercer año de cursada



Las clases se dictarán los días lunes, desde abril hasta diciembre, en los siguientes horarios:



- Primer año: de 18:00 a 19:00 hs



- Segundo año: de 19:00 a 20:00 hs



- Tercer año: de 20:00 a 21:00 hs



Las inscripciones se realizan presencialmente en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles) presentando DNI que acredite domicilio en Ituzaingó. Para cursar el nivel II y III, además, se debe presentar el certificado del nivel anterior cursado.



(+) Más información: Dirección de Deportes y Recreación - 4621-9622, de lunes a viernes, de 8 a 20 hs.