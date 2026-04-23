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Ituzaingó: agenda cultural del fin de semana
Diario La Ciudad
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Más información: Llamando al 2120-1872 o presencialmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).
Informamos las propuestas culturales y recreativas que estarán disponible durante este fin de semana en distintos puntos del distrito. La entrada es libre y gratuita, y las actividades al aire libre se suspenden por lluvia.
Sábado 25/03
- 15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Patio de Folklore
- 18 a 21 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893)
Ciclo de Cine Documental y Debate: documental “Martín Carrizo, acariciando el golpe. Bio documental del baterista argentino” de Fernando Dachdje y Diego Dachdje.
Domingo 26/03
- 15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Baldosón de tango
Además, el sábado de 10 a 17 hs estarán abiertas las siguientes exposiciones artísticas:
- Muestra de esculturas: “Buscando armonía desde el caos” de Enrique Puglia, Rosa Reviello y Hugo Sciaini - Galería Municipal de Arte (Soler 217)
- Muestra de pintura: “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)
(+) Más información: Llamando al 2120-1872 o presencialmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).
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