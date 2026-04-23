23 de abr. de 2026
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Ituzaingó: agenda cultural del fin de semana

Diario La Ciudad

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Más información: Llamando al 2120-1872 o presencialmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).  

Ituzaingó: agenda cultural del fin de semana
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Informamos las propuestas culturales y recreativas que estarán disponible durante este fin de semana en distintos puntos del distrito. La entrada es libre y gratuita, y las actividades al aire libre se suspenden por lluvia.

Sábado 25/03

  • 15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

    Patio de Folklore
  • 18 a 21 hs - Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla 893)

    Ciclo de Cine Documental y Debate: documental “Martín Carrizo, acariciando el golpe. Bio documental del baterista argentino” de Fernando Dachdje y Diego Dachdje.

Domingo 26/03

  • 15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

    Baldosón de tango

    Además, el sábado de 10 a 17 hs estarán abiertas las siguientes exposiciones artísticas:

  • Muestra de esculturas: “Buscando armonía desde el caos” de Enrique Puglia, Rosa Reviello y Hugo Sciaini - Galería Municipal de Arte (Soler 217)
  • Muestra de pintura: “Argentina no lo entenderías” de Luc Mogni - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)

    (+) Más información: Llamando al 2120-1872 o presencialmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla).  
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