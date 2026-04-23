Ituzaingó: agenda cultural del fin de semana

Se desarrollará un nuevo "Operativo Solidaridad" en Ituzaingó

La cita es este sábado 25 de abril, a partir de las 10:00 hs. El epicentro de la actividad será en Del Lazo 4924, en la emblemática zona de Villa Udaondo. Se espera que desde temprano el aroma a guiso y el movimiento de cajas de ropa le cambien el ritmo a la mañana del sábado.