Ituzaingó: atraparon al último acusado por el asesinato de un joven en Villa Sarmiento ocurrido en 2015

Tras casi once años de búsqueda, fue detenido en Ituzaingó el último integrante que quedaba prófugo de una banda delictiva que en 2015 asesinó a Maximiliano Bianchi, un joven de 20 años, en Villa Sarmiento.



La División Homicidios de la Policía Federal logró la detención en José María Paz y Colectora, tras tareas de investigación llevadas a cabo por la UFI N°6 de Morón, a cargo de Patricio Ventricelli.

El arresto en una gomería de Ituzaingó

Matías Norberto Chazarreta, de 35 años y con domicilio en Caseros, fue localizado mientras se encontraba en una gomería ubicada en la intersección de José María Paz y Colectora, donde el acusado desempeñaba tareas laborales.



Se trataba de un imputado que nunca había podido ser hallado, a pesar de que se encontraba imputado prácticamente desde el comienzo del caso.



El trabajo coordinado entre la fiscalía y el departamento de homicidios durante los últimos meses fue la clave para realizar las tareas de campo que permitieron dar con su paradero, detallaron fuentes consultadas por La Ciudad.



Chazarreta fue indagado por la UFI N°6 de Morón en las últimas horas, pero se negó a declarar.

Una noche de festejo que terminó en tragedia

El crimen de Maximiliano Bianchi ocurrió la madrugada del 11 de julio de 2015 en la Plaza Alsina de Villa Sarmiento, en jurisdicción de Morón. Bianchi, hijo de un comisario retirado y técnico electromecánico, había decidido celebrar con amigos el cobro de su primer sueldo.



Tras pasar por el centro comercial de Haedo, el grupo se dirigió a la plaza, donde poco después de la medianoche fueron abordados por delincuentes que descendieron de un Chevrolet Onix.



Bajo amenaza, los asaltantes exigieron pertenencias y dinero a los jóvenes, pero antes de escapar, Bianchi fue ejecutado de un disparo en la nuca.

El final del rompecabezas judicial

Por este hecho, la Justicia ya había condenado a tres mayores de edad a penas de 15 años de prisión en 2018, mientras que un menor de edad, señalado como el autor material del disparo, recibió una sentencia de diez años en 2017.



Con la captura de Chazarreta, se completa el esquema de la organización delictiva que, según los investigadores, actuó de manera conjunta para cometer el asalto y el posterior homicidio. El ahora detenido era el último integrante que restaba someter a juicio en el marco de esta historia criminal.