Ituzaingó: buscan a un joven de 24 años que necesita medicación urgente

Una familia de la Zona Oeste vive horas de angustia y desesperación tras la desaparición de Gabriel López, un joven de 24 años del que no se sabe nada desde la madrugada del sábado. La situación es crítica porque Gabriel padece esquizofrenia y se encuentra sin su medicación, lo que lo deja en un estado de extrema vulnerabilidad.



La madre del joven, Julia, está encabezando personalmente la búsqueda en las calles. Según confirmó, la última vez que lo vieron fue en Ituzaingó, en la casa familiar de la calle Maestra Soler Rojas de González y Ecuador, cerca de la 01:00 de la madrugada del sábado. Desde entonces, se perdió todo rastro.



Julia recorre recorre estaciones y plazas del Oeste: "Busco donde los chicos suelen tirarse a dormir... Soy la madre y estoy desesperada".

Cómo identificarlo: ropa y características

Gracias a un video difundido por la familia, se pudo precisar con exactitud cómo estaba vestido Gabriel al momento de desaparecer, un dato clave para quienes puedan cruzarlo en la vía pública: Llevaba una campera negra lisa, una bermuda oscura, zapatillas blancas y debajo del abrigo, vestía una remera color verde agua.

La denuncia

La familia ya radicó la denuncia oficial por averiguación de paradero. El trámite fue realizado a través de la aplicación del Ministerio de Seguridad y quedó asentado en la Comisaría 4ta de Ituzaingó.



Gabriel no tiene documentos ni dinero. Se ruega a los vecinos de Ituzaingó, Merlo, Bella Vista y alrededores que presten atención a cualquier joven con estas características que pueda parecer desorientado.

Cualquier dato puede ser comunicado a los teléfonos 11-3443-6760 o 11-4157-3101, o directamente al 911.