Ituzaingó: buscan a un vecino de 58 años que no volvió de un cumpleaños familiar

Walter Orlando Wheden, de 58 años, es intensamente buscado por su familia. El hombre fue visto por última vez el sábado 10 de agosto, cuando viajó desde Zárate hacia Once y luego tomó el Tren Sarmiento. Desde entonces no se sabe dónde está, por lo que sus allegados piden a la comunidad cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.



Su familia compartió imágenes de él para facilitar su reconocimiento.



Walter fue visto por última vez por su sobrino, quien lo invitó a un cumpleaños en su casa de la localidad Lima del partido de Zárate.



Wheden pasó la noche del 9 en Lima y el 10 a la tarde tomó el colectivo 194 con dirección a Once, acompañado por Bruno y Rocío, dos amigos.



El último pasaje del que se tiene registro lo sacó en el Tren Sarmiento, aunque no cerró el boleto por lo que no se sabe dónde bajó.



Su vivienda se encuentra ubicada en la calle Lavalleja y Santa Rosa, por lo que la denuncia fue registrada en la comisaría de Villa Ariza, mientras que interviene la UFI N°2 de Ituzaingó.

"Por favor si alguien sabe algo o lo ve necesitamos que nos avise. Al 1121744918 de Matías o al 1157246186 de Agostina", es el mensaje que dejaron sus familiares.