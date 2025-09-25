Ituzaingó: buscan a una mujer de 42 años desaparecida

María Teresa Pereira, de 42 años, fue vista por última vez el domingo 3 de agosto, en la localidad de Ituzaingó. Sus allegados la buscan intensamente, debido a que necesita asistencia médica y farmacológica.



También las autoridades difundieron una descripción de María Teresa, para facilitar su reconocimiento: Mide 1.60 mts. aproximadamente, contextura física delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello rubio, largo.



Al momento de ausentarse vestía remera rosa y pantalón deportivo gris. Llevaba riñonera y usaba una chalina en tonos gris y negro.



Interviene en la investigación la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 Descentralizada Ituzaingó, quienes confirmaron a La Ciudad que la búsqueda continúa en curso.



En caso de saber información, contactarse al 0221 4293015 o en perdes@mseg.gba.gov.ar.