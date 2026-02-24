Ituzaingó: campaña de descuentos para a compra de útiles escolares

Próximos al inicio del Ciclo Lectivo 2026, se lanzó la campaña de descuentos “Vuelta a Clases”, impulsada por el Gobierno Municipal. Desde el miércoles 25 de febrero al martes 10 de marzo vas a poder acceder a descuentos de hasta un 20% en artículos escolares seleccionados.



La promoción aplica pagando en efectivo en una amplia variedad de productos tales como lápices, cuadernos, resma de hojas, cartucheras y set de geometría.



Esta iniciativa forma parte del Programa “Comprá Local”, implementado desde la Dirección de Industria y Comercio perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivo, que tiene como objetivo promover el consumo local en negocios de cercanía favoreciendo el desarrollo del sector comercial de Ituzaingó.



Listado de comercios adheridos:

ALEX: (Bacacay 701) | 20% de descuento sólo en efectivo en productos escolares.



DHARMA: (Defilippi 1371) | 20% de descuento sólo en efectivo en productos seleccionados.



EL BEBÉ: (Santa Rosa 2054) | 20% de descuento sólo en efectivo en productos seleccionados.



LIBRERÍA EL ESTUDIO: (Martín Fierro 2997) | 20% de descuento sólo en efectivo en productos seleccionados.



OLIVA: (Zufriategui 1036) | 20% de descuento sólo en efectivo en productos seleccionados.



PLANETA JUGUETE: (José M. Paz 2199) | 20% de descuento sólo en efectivo en productos seleccionados.



GF SHOP: (Martín Fierro 4601) | 20% de descuento sólo en efectivo en productos seleccionados.



JOSELENA: (Las Heras 302) | 20% de descuento sólo en efectivo en mochilas.



(+) Más información: Comunicándose con la Secretaría de Desarrollo Productivo, de lunes a viernes de 8 a 15hs, llamando al 2120-1956 o acercándose a Fragio 183.